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Украинская кухня – как приготовить гречневые вареники с сочной творожной начинкой

Ирина Маслова
27 мая, 10:35
Гречневая мука запаривается горячим молоком. Работать с тестом несколько сложно и делать это нужно исключительно руками, без скалки

Продолжаем знакомиться с удивительным разнообразием мира вареников. Если пока не пробовали, то порадуйте себя варениками-гигантами гылунами, их делают с мясом.

Эти замешиваются на гречневой муке. Процесс лепки отличается некоторой сложностью, но результат того стоит.

Как приготовить гречневые вареники с творогом / Фото: instagram.com/verytastynotes

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Пропорции для теста следующие – две части гречневой муки на одну часть горячего молока.

Фудблогер verytastynotes советует не забивать тесто мукой, а присыпать нею рабочую поверхность. Работать лучше руками, отщипывая тесто.

Гречневые вареники с творогом

Гречневые вареники с творогом

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Ингредиенты:

  • 1 ст. мука гречневая;
  • 0,5 ст. молоко;
  • щепотка соли.

Начинка:

  • 200 г творог;
  • 2 яйца;
  • две щепотки соли.

Как приготовить:

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  1. Муку запарить горячим молоком, посолить. Замесить довольно липкое и нежное тесто, которое будет браться к рукам.
  2. Для начинки творог перетереть через сито, добавить яйца, соль и хорошо перемешать.
  3. Слепить вареники руками. Опустить в крутой подсоленный кипяток. Варить несколько минут после всплытия. Подавать со сметаной или сливочным маслом.

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