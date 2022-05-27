Украинская кухня – как приготовить гречневые вареники с сочной творожной начинкой

Продолжаем знакомиться с удивительным разнообразием мира вареников. Если пока не пробовали, то порадуйте себя варениками-гигантами гылунами, их делают с мясом.
Эти замешиваются на гречневой муке. Процесс лепки отличается некоторой сложностью, но результат того стоит.
Как приготовить гречневые вареники с творогом / Фото: instagram.com/verytastynotes
Пропорции для теста следующие – две части гречневой муки на одну часть горячего молока.
Фудблогер verytastynotes советует не забивать тесто мукой, а присыпать нею рабочую поверхность. Работать лучше руками, отщипывая тесто.
Гречневые вареники с творогом
Гречневые вареники с творогом
Ингредиенты:
- 1 ст. – мука гречневая;
- 0,5 ст. – молоко;
- щепотка соли.
Начинка:
- 200 г – творог;
- 2 яйца;
- две щепотки соли.
Как приготовить:
- Муку запарить горячим молоком, посолить. Замесить довольно липкое и нежное тесто, которое будет браться к рукам.
- Для начинки творог перетереть через сито, добавить яйца, соль и хорошо перемешать.
- Слепить вареники руками. Опустить в крутой подсоленный кипяток. Варить несколько минут после всплытия. Подавать со сметаной или сливочным маслом.
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