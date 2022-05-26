Ранкова каша з булгуру з медом та сухофруктами – незвичайний рецепт

Зазвичай булгур, втім, як і кукурудзяну кашу, ми сприймаємо насамперед як гарнір до м'яса або курки.
Не варто так обмежуватися, адже булгур міцно дружить з ягодами, родзинками, курагою та горіхами.
Каша з булгуру з фруктами
На сторінці kulinarnyizhurnal пропонують спочатку потушкувати промитий булгур на вершковому маслі, а потім варити. Обсмажити в маслі треба й нарізані сухофрукти.
Їх перед тим, як починати готувати цю кашу, залийте гарячою водою.
Каша з булгуру з медом, сухофруктами та горіхами
Каша з булгура з медом, сухофруктами та горіхами
Інгредієнти:
- булгур – 400 г;
- курага – 200 г;
- сушена вишня – 50 г;
- родзинки – 100 г;
- лимон;
- горіхи – 50 г;
- вершкове масло – 100 г;
- мед – 2 ст. л.;
- дрібка солі.
Як приготувати:
- Вершкове масло (50 г) розтопити в глибокому сотейнику і на повільному вогні, впродовж двох хвилин, потушкувати булгур, постійно помішуючи. Залити булгур водою на один-два пальці, додати сіль та варити 10-12 хвилин.
- На сковорідці розтопити вершкове масло та обсмажити нарізані сухофрукти. Обсмажувати три хвилини. Додати сік лимона, горіхи, мед. Готувати помішуючи дві хвилини.
- Змішати булгур із сухофруктами та горіхами, довести до готовності.
Ще можна приготувати гарну помаранчеву вівсянку, до каші додається морква.