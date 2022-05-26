Утренняя каша из булгура с медом и сухофруктами – необычный рецепт

Обычно булгур, впрочем, как и кукурузную кашу, мы воспринимаем в первую очередь как гарнир к мясу или курицу.

Не стоит так ограничиваться, потому что булгур крепко дружит с ягодами, изюмом, курагой и орехами.

Каша из булгура с фруктами

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На странице kulinarnyizhurnal предлагают сначала потушить промытый булгур на сливочном масле, а потом варить. Обжарить в масле нужно и нарезанные сухофрукты.

Их перед тем, как начинать готовить эту кашу, залейте горячей водой.

Каша из булгура с медом, сухофруктами и орехами

Каша из булгура с медом, сухофруктами и орехами

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Ингредиенты:

булгур – 400 г;

курага – 200 г;

сушеная вишня – 50 г;

изюм – 100 г;

лимон;

орехи – 50 г;

сливочное масло – 100 г;

мед – 2 ст. л.;

щепотка соли.

Как приготовить:

Сливочное масло (50 г) растопить в глубоком сотейнике и на медленном огне, в течение двух минут, потушить булгур, постоянно помешивая. Залить булгур водой на один-два пальца, добавить соль и варить 10-12 минут. На сковородке растопить сливочное масло и обжарить нарезанные сухофрукты. Обжаривать три минуты. Добавить сок лимона, орехи, мед. Готовить, помешивая, две минуты. Смешать булгур с сухофруктами и орехами, довести до готовности.

Еще можно приготовить красивую оранжевую овсянку, к каше добавляется морковь.