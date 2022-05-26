Утренняя каша из булгура с медом и сухофруктами – необычный рецепт

Обычно булгур, впрочем, как и кукурузную кашу, мы воспринимаем в первую очередь как гарнир к мясу или курицу.
Не стоит так ограничиваться, потому что булгур крепко дружит с ягодами, изюмом, курагой и орехами.
Каша из булгура с фруктами
На странице kulinarnyizhurnal предлагают сначала потушить промытый булгур на сливочном масле, а потом варить. Обжарить в масле нужно и нарезанные сухофрукты.
Их перед тем, как начинать готовить эту кашу, залейте горячей водой.
Каша из булгура с медом, сухофруктами и орехами
Каша из булгура с медом, сухофруктами и орехами
Ингредиенты:
- булгур – 400 г;
- курага – 200 г;
- сушеная вишня – 50 г;
- изюм – 100 г;
- лимон;
- орехи – 50 г;
- сливочное масло – 100 г;
- мед – 2 ст. л.;
- щепотка соли.
Как приготовить:
- Сливочное масло (50 г) растопить в глубоком сотейнике и на медленном огне, в течение двух минут, потушить булгур, постоянно помешивая. Залить булгур водой на один-два пальца, добавить соль и варить 10-12 минут.
- На сковородке растопить сливочное масло и обжарить нарезанные сухофрукты. Обжаривать три минуты. Добавить сок лимона, орехи, мед. Готовить, помешивая, две минуты.
- Смешать булгур с сухофруктами и орехами, довести до готовности.
Еще можно приготовить красивую оранжевую овсянку, к каше добавляется морковь.