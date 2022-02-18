Вечеря за 30 хвилин і без м'яса – простий рецепт хрусткої капустяної запіканки

Навіть якщо вважати себе шанувальником м'яса, іноді від нього можна відмовитися. На користь легшої їжі.
Це можуть бути запіканки на основі рису та індички або повністю овочеві.
Запіканка з капусти / Фото: Depositphotos
Цей рецепт зі сторінки Смаколики від Олени. Фудблогерка не вказує конкретні спеції, у своїй запіканці вона використовує трохи паприки та сушений часник.
Капустяна запіканка
Запіканка з капусти в духовці / Фото: Depositphotos
Інгредієнти:
- капуста – 500 г;
- морква – 1 шт.;
- яйця – 3 шт.;
- кефір – 130 мл;
- борошно – 50 г;
- крохмаль, розпушувач – по 0,5 ч. л.;
- сир – 100 г;
- сіль, перець, сухий часник, зелень.
У Греції люблять тушкувати капусту з рисом, називається вона лаханоризо.
Як приготувати:
- Капусту нашаткувати, посолити і перемішати. Зелену цибулю нарізати, моркву натерти.
- Яйця збити з кефіром і спеціями до однорідності. Крохмаль і розпушувач з'єднати та додати до яєчної суміші. Перемішати.
- Капусту трохи пом'яти руками, додати цибулю та моркву. Перемішати.
- Форму змастити вершковим маслом і припорошити борошном.
- Викласти овочі та рівномірно полити заливкою.
- Запікати в розігрітій до 190 градусів духовці 30-35 хвилин.
- За 5 хвилин до закінчення приготування посипати тертим сиром.
Тут дивіться весь процес приготування цієї смачної вечері.