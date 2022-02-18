Ужин за 30 минут и без мяса – простой рецепт хрустящей капустной запеканки

Даже если считать себя большим поклонником мяса, иногда от него можно отказаться. В пользу более легкой еды.

Это могут быть запеканки на основе риса и индейки или полностью овощные.

Запеканка из капусты / Фото: Depositphotos

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Этот рецепт со страницы Вкусняшки от Елены. Фудблогер не указывает конкретные специи, в своей запеканке она использует немного паприки и сушеный чеснок.

Капустная запеканка

Капустная запеканка в духовке / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

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капуста – 500 г;

морковь – 1 шт.;

яйца – 3 шт.;

кефир – 130 мл;

мука – 50 г;

крахмал, разрыхлитель – по 0,5 ч. л.;

сыр – 100 г;

соль, перец, сухой чеснок, зелень.

В Греции любят тушить капусту с рисом, называется она лаханоризо.

Как приготовить:

Капусту нашинковать, посолить и перемешать. Зеленый лук нарезать, морковь натереть. Яйца взбить с кефиром и специями до однородности. Крахмал и разрыхлитель соединить и добавить к яичной смеси. Перемешать. Капусту немного помять руками, добавить лук и морковь. Перемешать. Форму смазать сливочным маслом и припылить мукой. Выложить овощи и равномерно полить заливкой. Запекать в разогретой до 190 градусов духовке 30-35 минут. За 5 минут до окончания приготовления посыпать тертым сыром.

Здесь смотрите весь процесс приготовления этого вкусного ужина.