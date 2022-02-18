Ужин за 30 минут и без мяса – простой рецепт хрустящей капустной запеканки

Даже если считать себя большим поклонником мяса, иногда от него можно отказаться. В пользу более легкой еды.
Это могут быть запеканки на основе риса и индейки или полностью овощные.
Запеканка из капусты / Фото: Depositphotos
Этот рецепт со страницы Вкусняшки от Елены. Фудблогер не указывает конкретные специи, в своей запеканке она использует немного паприки и сушеный чеснок.
Капустная запеканка
Капустная запеканка в духовке / Фото: Depositphotos
Ингредиенты:
- капуста – 500 г;
- морковь – 1 шт.;
- яйца – 3 шт.;
- кефир – 130 мл;
- мука – 50 г;
- крахмал, разрыхлитель – по 0,5 ч. л.;
- сыр – 100 г;
- соль, перец, сухой чеснок, зелень.
В Греции любят тушить капусту с рисом, называется она лаханоризо.
Как приготовить:
- Капусту нашинковать, посолить и перемешать. Зеленый лук нарезать, морковь натереть.
- Яйца взбить с кефиром и специями до однородности. Крахмал и разрыхлитель соединить и добавить к яичной смеси. Перемешать.
- Капусту немного помять руками, добавить лук и морковь. Перемешать.
- Форму смазать сливочным маслом и припылить мукой.
- Выложить овощи и равномерно полить заливкой.
- Запекать в разогретой до 190 градусов духовке 30-35 минут.
- За 5 минут до окончания приготовления посыпать тертым сыром.
Здесь смотрите весь процесс приготовления этого вкусного ужина.