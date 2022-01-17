Вечеря за 30 хвилин: смачний рецепт італійського супу із сосисками

Що може бути краще зігрівального затишного супу на вечерю? Тільки суп, який ще й легко приготувати.
На цей, італійський із сосисками, знадобиться 30 хвили, а нагодувати вдасться чотирьох одразу.
Італійський суп із сосисками / Фото: instagram.com/elsaborgen
Сосиски або ковбаса обов'язкові, але гірше страва не стане, якщо замість додати трохи фаршу. Без італійської пасти, у нашому випадку – фарфале, не обійтися.
Ну й пармезан, додайте його в тарілки перед подачею.
На сайті Еatthis.com пропонують взяти стручкову зелену квасолю, але вона цілком замінна шпинатом або броколі.
Італійський суп із сосисками
Італійський суп із сосисками / Фото: www.eatthis.com
Інгредієнти на чотири порції:
- 1 ст. л. оливкової олії;
- 200 г сосисок чи ковбаси;
- 1 невелика цибулина, нарізана кубиками;
- 2 зубчики часнику, подрібнених;
- щіпка пластівців червоного перцю;
- 1 банку помідорів у власному соку;
- 1,5 л курячого бульйону;
- 150 г макаронів;
- 300 г стручкової квасолі;
- пармезан для подачі;
- сіль, перець – за смаком.
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Як приготувати:
- Нагрійте оливкову олію у великій каструлі на середньому вогні. Додайте нарізані сосиски або ковбасу і злегка обсмажте. Перекладіть на тарілку.
- Додайте цибулю, часник і пластівці червоного перцю в ту ж каструлю і готуйте близько 5 хвилин, доки цибуля не стане м'якою. Додайте помідори та курячий бульйон і доведіть до слабкого кипіння.
- Додайте макарони, варіть 6 хвилин, потім додайте зелену квасолю і відкладену ковбасу.
- Варіть на повільному вогні ще близько 5 хвилин, доки макарони не приготуються, а боби не стануть м'якими.
- Подавайте з тертим пармезаном.