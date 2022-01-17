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Вечеря за 30 хвилин: смачний рецепт італійського супу із сосисками

Ірина Маслова
17 січня, 19:20
Дуже симпатичним він буде, якщо використовувати фарфале або подібну фігурну пасту. У рецепті є стручкова квасоля, її можна замінити шпинатом або броколі

Що може бути краще зігрівального затишного супу на вечерю? Тільки суп, який ще й легко приготувати.

На цей, італійський із сосисками, знадобиться 30 хвили, а нагодувати вдасться чотирьох одразу.

Італійський суп із сосисками / Фото: instagram.com/elsaborgen

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Сосиски або ковбаса обов'язкові, але гірше страва не стане, якщо замість додати трохи фаршу. Без італійської пасти, у нашому випадку – фарфале, не обійтися.

Ну й пармезан, додайте його в тарілки перед подачею.

На сайті Еatthis.com пропонують взяти стручкову зелену квасолю, але вона цілком замінна шпинатом або броколі.

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Італійський суп із сосисками

Італійський суп із сосисками / Фото: www.eatthis.com

Інгредієнти на чотири порції:

  • 1 ст. л. оливкової олії;
  • 200 г сосисок чи ковбаси;
  • 1 невелика цибулина, нарізана кубиками;
  • 2 зубчики часнику, подрібнених;
  • щіпка пластівців червоного перцю;
  • 1 банку помідорів у власному соку;
  • 1,5 л курячого бульйону;
  • 150 г макаронів;
  • 300 г стручкової квасолі;
  • пармезан для подачі;
  • сіль, перець – за смаком.

Тут знайдете ще два рецепти смачних та легких супів на вечерю.

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Як приготувати:

  1. Нагрійте оливкову олію у великій каструлі на середньому вогні. Додайте нарізані сосиски або ковбасу і злегка обсмажте. Перекладіть на тарілку.
  2. Додайте цибулю, часник і пластівці червоного перцю в ту ж каструлю і готуйте близько 5 хвилин, доки цибуля не стане м'якою. Додайте помідори та курячий бульйон і доведіть до слабкого кипіння.
  3. Додайте макарони, варіть 6 хвилин, потім додайте зелену квасолю і відкладену ковбасу.
  4. Варіть на повільному вогні ще близько 5 хвилин, доки макарони не приготуються, а боби не стануть м'якими.
  5. Подавайте з тертим пармезаном.