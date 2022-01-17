Ужин за 30 минут: вкусный рецепт итальянского супа с сосисками

Что может быть лучше согревающего уютного супа на ужин? Только суп, который к тому же еще и легко приготовить.

На этот, итальянский с сосисками, понадобится 30 минут, а накормить удастся четырех сразу.

Итальянский суп с сосисками / Фото: instagram.com/elsaborgen

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Сосиски или колбаса обязательны, но хуже блюдо не станет, если вместо добавить немного фарша. Без итальянской пасты, в нашем случае – фарфалле, не обойтись.

Ну и пармезан, добавьте его в тарелки перед подачей.

На сайте Еatthis.com предлагают взять стручковую зеленую фасоль, но она вполне заменяема шпинатом или брокколи.

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Итальянский суп с сосисками

Итальянский суп с сосисками / Фото: www.eatthis.com

Ингредиенты на четыре порции:

1 ст. л. оливкового масла;

200 г сосисок или колбасы;

1 небольшая луковица, нарезанная кубиками;

2 зубчика чеснока, измельченных;

щепотка хлопьев красного перца;

1 банка помидоров в собственном соку;

1,5 л куриного бульона;

150 г макарон;

300 г стручковой фасоли;

пармезан для подачи;

соль, перец – по вкусу.

Здесь найдете еще два рецепта отличных и легких супов к ужину.

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Как приготовить: