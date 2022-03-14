У папері та сольовому розчині – як зберігати яйця поза холодильником

У важких умовах, коли продукти дістати складно, а якщо запаси є, то їжу потрібно зберегти надовго, важливо знати правила їхнього зберігання.
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Як правильно зберігати яйця без холодильника / Фото: Pixabay
Тепер про яйця, яким потрібний холод, це добре відомо. Тож що робити, коли холодильник тимчасово не працює, дізнаємось нижче.
Як зберігати яйця, коли холодильник не працює
Обернути кожне яйце в папір. Це можуть бути старі газети, зошити, туалетний папір. Кожне яйце щільно загорніть, складіть у ємність і поставте в прохолодне місце.
Так яйця зберігатимуться до трьох тижнів.
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Опустити яйця в сольовий розчин. Розведіть одну столову ложку солі на один літр холодної води. Опустіть у воду яйця.
Цей спосіб допоможе зберегти яйця впродовж трьох-чотирьох тижнів.