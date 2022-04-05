Бюджетна вечеря для всієї родини – рецепт красивих картопляних човників

Отже, вечеря за 30 хвилин та за дуже невеликі гроші – цілком реально.
В одній сковороді можна приготувати фрикадельки зі спагеті, на одному деку – ці симпатичні картопляні човники.
Картопляні човники з беконом
Використовуйте сало або бекон, зі спецій, крім солі та перцю, – сушений або свіжий часник.
На каналі Готовлю Будинки Готовлю Смачно рекомендують подавати ці човники із салатом із капусти та моркви.
Картопляні човники з беконом та плавленим сиром
Картопляні човники з беконом та плавленим сиром / Фото: Готовлю Дома Готовлю Вкусно
Інгредієнти:
- картопля;
- бекон;
- плавлений сир;
- олія;
- сіль, перець, сушений часник.
Як смачно посмажити брюссельську капусту із шинкою на вечерю – дізнаєтесь тут.
Як приготувати:
- Картоплю добре вимити. Зробити на кожному клубні надріз по всій довжині, прибрати зайве, щоби було заглиблення.
- Викласти в каструлю, залити окропом і довести до кипіння. Після закипання варити 15 хвилин.
- Нарізати смужками шинку або сало та сир.
- Картоплю викласти на деко, змастити олією. Посолити та поперчити.
- Усередину викласти сало та сир. Запікати в розігрітій до 180 градусів духовці 15-20 хвилин.