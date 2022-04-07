Закарпатська медова паска – старовинний рецепт української кухні

Великдень у 2022 році випав на 24 квітня. Але вже час збирати найцікавіші рецепти святкових пасок.
Пропонуємо вам спробувати старовинний рецепт закарпатської кухні – паску з медом.
Закарпатська паска / Фото: pexels.com
У тісто додається столова ложка горілки, так випічка довго зберігатиме м'якість і не зачерствіє.
Прикрасити паски можна на свій смак, але правильно це робити різними візерунками з тіста.
Фублогерка Лілія Цвіт радить ретельно ховати сухофрукти та родзинки в тісто, щоб вони не пригоріли під час випікання.
Закарпатська паска з медом
Закарпатська паска з медом / Фото: Лілія Цвіт
Інгредієнти для опари:
- молоко – 1 л;
- дріжджі – 100 г;
- цукор – 2 ст. л. (від загальної кількості);
- борошно – 10 ст. л. (від загальної кількості).
Для здоби:
- яйця – 5 шт.;
- масло 82% – 300 г;
- сіль – 1 ч. л.;
- цукор – 300 г;
- ванільний цукор – 2 п. по 16 г;
- мед – 50 г;
- горілка – 1 ст. л.;
- борошно – 1 кг 900 г (+ – 100 г);
- олія – 100 мл;
- сухофрукти – 500 г.
Як зробити універсальне дріжджове тісто за 10 хвилин – читайте тут.
Як приготувати:
- У тепле молоко додати дріжджі. Додати цукор і добре перемішати.
- Додати борошно та замісити рідке тісто. Накрити плівкою і залишити у теплому місці на 40 хвилин.
- Окремо з'єднати цукор, яйця, ванільний цукор, сіль. Додати топлене масло та рідкий мед. Перемішати міксером до однорідності.
- З'єднати опару з сумішшю, перемішати. Додати горілку.
- Просіяне борошно додати в три етапи. Замісити тісто. Вимісити руками 15-20 хвилин.
- Під час замішування додати олію. Тісто має вийти не густим, але не рватися.
- Тісто розкласти на дві частини, змастити олією, накрити плівкою. Залишити в теплому місці на годину.
- Перемішати тісто руками. Додати сухофрукти. Накрити тісто плівкою та залишити на 1,5 години.
- Ще раз обім'яти тісто і розкласти за формах, змащеними олією руками.
- Змастити верхівки жовтком, розведеним у питній воді. Жовток має трохи підсохнути.
- Розігріти духовку до 170 градусів. Маленькі паски випікати 40 хвилин, великі – близько однієї години.
Докладніше про ці паски дивіться у відео від авторки рецепта.