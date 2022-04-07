Закарпатська медова паска – старовинний рецепт української кухні

Великдень у 2022 році випав на 24 квітня. Але вже час збирати найцікавіші рецепти святкових пасок.

Пропонуємо вам спробувати старовинний рецепт закарпатської кухні – паску з медом.

Закарпатська паска / Фото: pexels.com

Реклама

У тісто додається столова ложка горілки, так випічка довго зберігатиме м'якість і не зачерствіє.

Прикрасити паски можна на свій смак, але правильно це робити різними візерунками з тіста.

Фублогерка Лілія Цвіт радить ретельно ховати сухофрукти та родзинки в тісто, щоб вони не пригоріли під час випікання.

Реклама

Закарпатська паска з медом

Закарпатська паска з медом / Фото: Лілія Цвіт

Інгредієнти для опари:

молоко – 1 л;

дріжджі – 100 г;

цукор – 2 ст. л. (від загальної кількості);

борошно – 10 ст. л. (від загальної кількості).

Для здоби:

Реклама

яйця – 5 шт.;

масло 82% – 300 г;

сіль – 1 ч. л.;

цукор – 300 г;

ванільний цукор – 2 п. по 16 г;

мед – 50 г;

горілка – 1 ст. л.;

борошно – 1 кг 900 г (+ – 100 г);

олія – 100 мл;

сухофрукти – 500 г.

Як зробити універсальне дріжджове тісто за 10 хвилин – читайте тут.

Як приготувати:

У тепле молоко додати дріжджі. Додати цукор і добре перемішати. Додати борошно та замісити рідке тісто. Накрити плівкою і залишити у теплому місці на 40 хвилин. Окремо з'єднати цукор, яйця, ванільний цукор, сіль. Додати топлене масло та рідкий мед. Перемішати міксером до однорідності. З'єднати опару з сумішшю, перемішати. Додати горілку. Просіяне борошно додати в три етапи. Замісити тісто. Вимісити руками 15-20 хвилин. Під час замішування додати олію. Тісто має вийти не густим, але не рватися. Тісто розкласти на дві частини, змастити олією, накрити плівкою. Залишити в теплому місці на годину. Перемішати тісто руками. Додати сухофрукти. Накрити тісто плівкою та залишити на 1,5 години. Ще раз обім'яти тісто і розкласти за формах, змащеними олією руками. Змастити верхівки жовтком, розведеним у питній воді. Жовток має трохи підсохнути. Розігріти духовку до 170 градусів. Маленькі паски випікати 40 хвилин, великі – близько однієї години.

Докладніше про ці паски дивіться у відео від авторки рецепта.