5 недорогих рецептів на Радоницю та поминальні дні

У ці дні треба обов'язково приготувати кутю, млинці з начинкою, паску. Також пропонуємо домашню локшину з куркою та пиріжки з капустою

Рецепти на поминальні дні / Фото: Колаж: Сьогодні

Поминальні дні та Радониця цього року будуть 1 та 3 травня відповідно. Обов'язковими на столі мають бути паски, крашанки, кутя з родзинками, пиріжки.

Також на стіл можна поставити рибу та млинці з начинкою. Нижче знайдете рецепти страв, які треба приготувати цими днями.

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Рисова кутя

Рисова кутя з медом / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

100 г рису;

по 50 г меду та родзинок.

Як приготувати:

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Рис зварити, відкинути на друшляк, промити холодною водою. Родзинки промити, змішати з рисом і медом. Готову кутю перекласти в тарілку, зверху викласти родзинки.

Тут читайте рецепт куті з пропареного рису.

Паска

/ Фото: Depositphotos

Інгредієнти

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1,5 кг борошна;

1 л молока;

5 яєць;

300 г вершкового масла;

20 г свіжих дріжджів;

300 г цукру;

1 ч. л. солі;

родзинки;

1 ч. л. меленої кориці;

0,5 ч. л. меленого кардамону;

10 г ванільного цукру.

Як приготувати:

Молоко поставити на невеликий вогонь і потроху додати півтори склянки борошна. Ретельно перемішати і, коли тісто загусне, відставити остигати. Розтерти дріжджі з однією столовою ложкою цукру. Щойно вони стануть рідкими, влити в заварне тісто. Перемішати масу і поставити в тепло на 1,5 години. Потім відокремити білки від жовтків, до жовтків всипати цукор і збити блендером. Додати вершкове масло і розтерти до однорідної маси. Посолити і додати родзинки, кардамон, корицю і ванільний цукор. Перемішати і влити опару. До отриманого тіста додати просіяне борошно. Місити доти, доки тісто не почне відставати від рук. Викласти тісто у велику миску і залишити підходити на 3 години. Змастити форми для пасок олією і викласти тісто, що піднялося, заповнюючи приблизно на половину або на третину об'єму. Випікати паску близько 30 хвилин за температури 210 градусів. Остудити, дістати з форм і покрити глазур'ю.

Рецепт паски без дріжджів, з якою справиться навіть новачок – читайте тут.

Млинці з грибами

Фото: instagram.com/maxim_koo/

Інгредієнти:

1 л молока;

2 ск. борошна;

3 яйця;

4 ст. л.;

щіпка солі;

4 ч. л. розпушувача;

сир, печериці, сметана;

цибуля.

Як приготувати:

Змішати борошно, цукор, сіль, розпушувач і яйця вінчиком. Додати молоко, збити блендером. Посмажити млинці. Нарізати гриби і цибулю. Обсмажити на сковороді, доки не зникне вся волога. Додати сіль, сметану і тертий сир. Тушкувати 10 хвилин. Начинити млинці начинкою, сформувати конвертики.

Пиріжки з капустою

Пиріжки з капустою на кефірі / Фото: instagram.com/be_veggie_easy

Інгредієнти:

200 г сметани;

яйце;

4 ст. л. олії;

0,5 ч. л. солі;

1,5 ст. л. цукру;

10 г розпушувача;

2 ск. борошна.

Для начинки;

300 г квашеної капусти;

1 шт. цибцля.

Як приготувати:

До сметани додати сіль, цукор, яйце, розпушувач і олію. Перемішати. Додати борошно. Тісто має вийти м'яким і не липнути до рук. Відправити на 25 хвилин у холодильник. Для начинки дрібно нарізати цибулю, обсмажити. Додати капусту. Тушкувати до м'якості. Розділити тісто на 12 частин. Сформувати пиріжки. Змастити жовтком. Випікати за 180 градусів до готовності.

Куряча локшина

Фото: instagram.com/marina._.baranova/

Інгредієнти:

2-3 шт. курячих гомілок;

5 шт. картоплі;

по 1 шт. цибулі, моркви;

сіль, петрушка – за смаком.

Для локшини:

150 г борошна;

яйце.

Простий рецепт домашньої локшини знайдете тут.

Як приготувати:

Відварити курку до наваристого бульйону. Для локшини змішати всі інгредієнти, розкачати, нарізати локшину, підсушити. Нарізати дрібно цибулю і моркву, картоплю нарізати кубиками. З бульйону дістати м'ясо, додати цибулю, моркву, за 5 хвилин – картоплю. Відокремити м'ясо від кістки. Додати до овочів в бульйон. За 15-20 хвилин додати локшину. Варити до готовності, прикрасити зеленню.

Тут дізнаєтеся, як приготувати паски в мультиварці.