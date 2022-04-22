Паска для лінивих, з якою впорається навіть новачок – рецепт без дріжджів

Як запевняє авторка рецепта, зовні ця паска схожа на кекс, але смак у неї зовсім інший, особливий. Глазур традиційна – з цукрової пудри, яєчного білка та соку лимона

Паска для лінивих - рецепт без дріжджів / Фото: freepik.com

Бувають рецепти великодньої випічки, як кажуть, без заморочок, а бувають ще простіше – коли замість дріжджів береться розпушувач, вимішувати тісто довго не треба й тримати в теплому місці для підйому теж.

Отже, коли тісто буде готове, потрібно дати йому відпочити 10-15 хвилин, а потім розкладати по формах. У нашому випадку потрібні паперові. Можна використовувати й форму для кексу.

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Зовні паска без дріжджів схожа на кекс, за рахунок жирного топленого масла вона соковитіша.

Фудблогерка Рецепти Simple Food з Юлією Шевчукдодає у своє тісто ложку кукурудзяного крохмалю для того, щоб його полегшити та зробити випічку повітрянішою.

Паска без дріжджів

Паска без дріжджів / Фото: Рецепты Simple Food с Юлией Шевчук

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Інгредієнти на одну паску:

борошно – 250 г;

яйце – 1 шт.;

цукор – 150 г;

вершкове масло 82% – 100 г;

молоко – 150 мл;

сметана, кукурудзяний крохмаль – по 2 ст. л.;

сухофрукти – 100 г;

розпушувач – 1 ч. л.;

сода на кінчику ч. л.;

дрібка солі;

ванільний цукор 1-2 ч. л.

Глазур:

яєчний білок – 1 шт.;

цукрова пудра – 100-150 г;

сік лимона – 1-2 ч. л.

Рецепт смачної паски в мультиварці читайте тут.

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Як приготувати:

Сухофрукти добре промити, залити горячою водою. У просіяне борошно додати крохмаль. Додати решту сухих інгредієнтів і добре перемішати. Поступово збити яйце з цукром до білої пишної піни. Додати тепле молоко та сметану кімнатної температури. Добре перемішати міксером. Додати тепле розтоплене вершкове масло. Частинами ввести сухі інгредієнти, перемішати. Тісто вийде еластичним. Додати родзинки, перемішати. Залишити тісто на 5-10 хвилин. Розігріти духовку. Розкласти тісто по формах. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 50 хвилин. Для глазурі білок збити до високої піни. Додати цукрову пудру частинами, постійно збиваючи. Вилити сік лимона, перемішати. Коли паска повністю охолоне, зняти паперову форму та прикрасити.

Детальніше про заміс тіста для паски без дріжджів дивіться у відео.

Для закарпатської паски дріжджі потрібні, а ще потрібний мед. Тому вона виходить з дуже незвичайним смаком.