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Сирна паска

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Рецепт паски в мультиварці – в тісто йдуть кисломолочний сир і трохи шоколаду

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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21 квітня, 10:22
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Шоколад може бути темним або молочним, беріть сир 9%. Перед випіканням тісто розстоюється двічі
Сирна паска в мультиварці
Сирна паска в мультиварці / Фото: Колаж: Сьогодні

Паски в мультиварці виходять дещо незвичної форми, пласкішої. Але такий великодній хліб зручніше декорувати, та й самої глазурі та додаткових інгредієнтів на верхівці порівняно більше.

Це паска без заморочок, у тому сенсі, що вона обов'язково підніметься, мультиварка їй у цьому допоможе.

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Рецепт від demi_kitchen передбачає два етапи підйому тіста – одну годину та пів години.

Тертий шоколад додається перед випіканням. Прикрашайте на свій смак.

Сирна паска в мультиварці

Сирна паска в мультиварці
Сирна паска в мультиварці / Фото: Depositphotos

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Інгредієнти:

  • борошно – 500 г;
  • вершкове масло – 100 г;
  • сир 9% – 150-200 г;
  • дріжджі – 3 ч. л.;
  • яйця – 2 шт.;
  • молоко 3,2% – 120 мл;
  • цукор – 150 г;
  • сіль та ванілін – по половині ч. л.;
  • молочний або темний шоколад – 100 г.

Рецепт дуже соковитої закарпатської паски, яка випікається з медом, читайте тут.

Як приготувати:

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  1. Розігріти трохи молоко та розвести дріжджі. Додати 2 ст. л. борошна та 1 ч. л. цукру. Перемішати, накрити рушником, залишити на 30 хвилин у теплому місці.
  2. Збити яйця з цукром до світлої однорідної маси. Вершкове масло розтопити.
  3. До яєчної суміші додати опару, сир, вершкове масло та ванілін із сіллю. Перемішати.
  4. Частками додати просіяне борошно, замісити тісто. Тісто має не липнути до рук.
  5. Накрити тісто рушником і залишити ще на 60 хвилин у теплому місці.
  6. Додати в тісто тертий шоколад.
  7. Чашу мультиварки змастити маслом, викласти тісто. Випікати на режимі підігріву 10 хвилин.
  8. Увімкнути режим випікання, випікати 1 годину 30 хвилин.

Можна приготувати та швидку сирну паску зі смаком морозива, марля для неї не потрібна.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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