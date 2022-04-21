Рецепт паски в мультиварці – в тісто йдуть кисломолочний сир і трохи шоколаду

Паски в мультиварці виходять дещо незвичної форми, пласкішої. Але такий великодній хліб зручніше декорувати, та й самої глазурі та додаткових інгредієнтів на верхівці порівняно більше.
Це паска без заморочок, у тому сенсі, що вона обов'язково підніметься, мультиварка їй у цьому допоможе.
Рецепт від demi_kitchen передбачає два етапи підйому тіста – одну годину та пів години.
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Тертий шоколад додається перед випіканням. Прикрашайте на свій смак.
Сирна паска в мультиварці
Інгредієнти:
- борошно – 500 г;
- вершкове масло – 100 г;
- сир 9% – 150-200 г;
- дріжджі – 3 ч. л.;
- яйця – 2 шт.;
- молоко 3,2% – 120 мл;
- цукор – 150 г;
- сіль та ванілін – по половині ч. л.;
- молочний або темний шоколад – 100 г.
Рецепт дуже соковитої закарпатської паски, яка випікається з медом, читайте тут.
Як приготувати:
- Розігріти трохи молоко та розвести дріжджі. Додати 2 ст. л. борошна та 1 ч. л. цукру. Перемішати, накрити рушником, залишити на 30 хвилин у теплому місці.
- Збити яйця з цукром до світлої однорідної маси. Вершкове масло розтопити.
- До яєчної суміші додати опару, сир, вершкове масло та ванілін із сіллю. Перемішати.
- Частками додати просіяне борошно, замісити тісто. Тісто має не липнути до рук.
- Накрити тісто рушником і залишити ще на 60 хвилин у теплому місці.
- Додати в тісто тертий шоколад.
- Чашу мультиварки змастити маслом, викласти тісто. Випікати на режимі підігріву 10 хвилин.
- Увімкнути режим випікання, випікати 1 годину 30 хвилин.
Можна приготувати та швидку сирну паску зі смаком морозива, марля для неї не потрібна.