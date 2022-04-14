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Сирна паска зі смаком вершкового морозива – марля не знадобиться

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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14 квітня, 09:33
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Тобто готова маса одразу ж вирушає у форму, а потім – у морозилку. Сир бажано кілька разів пропустити через сито
Сирна паска з цукатами
Сирна паска з цукатами / Фото: Depositphotos

На відміну від іншої великодньої випічки, сирна готується у рази швидше. Тобто не потрібне подвійне вистоювання, як із закарпатською паскою з медом.

Зазвичай для сирної потрібна марля та щонайменше шість годин, щоб стекла сироватка.

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Тут маса приготується буквально за 20-25 хвилин, потім вирушить у форму та в морозилку.

Для ніжнішої консистенції паски масу можна пробити блендером перед тим, як додавати до неї цукати.

Рецепт з каналу Сам собі Шеф.

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Сирна паска з цукатами

Сирна паска з цукатами
Сирна паска з цукатами / Фото: Сам себе Шеф

Інгредієнти:

  • сир 9% – 300 г;
  • цукор – 3 ст. л.;
  • жовток – 2 шт.;
  • вершки 33% – 160 г;
  • масло вершкове 82,5% – 100 г;
  • ванільний цукор;
  • цукати, цедра лимона.

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Як приготувати:

  1. Сир протерти через сито кілька разів.
  2. Жовтки з'єднати з цукром (2 ст. л.) та вершками в сотейнику. Готувати на плиті доти, доки суміш не перетвориться на кремову консистенцію. З'єднати із сиром і перемішати.
  3. Додати ванільний цукор та цедру лимона.
  4. Масло кімнатної температури збити з цукром (1 ст. л.) впродовж 5 хвилин.
  5. Масляну суміш додати до сиру, перемішати. Додати цукати.
  6. Форму для паски обмотати кількома шарами харчової плівки. Викласти масу та накрити плівкою.
  7. Прибрати в морозилку на одну ніч. Потім поставити в холодильник на 3-5 годин. Прикрасити за смаком.

Докладніше про цю сирну паску дивіться у відео.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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