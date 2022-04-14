Творожная пасха со вкусом сливочного мороженого – марля не понадобится

В отличие от другой пасхальной выпечки, творожная готовится в разы быстрее. То есть не нужна двойная расстойка, как с закарпатской паской с медом.
Обычно для творожной нужна марля и минимум шесть часов, чтобы стекла сыворотка.
Здесь масса приготовится буквально за 20-25 минут, потом отправится в форму и в морозилку.
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Для более нежной консистенции пасхи массу можно пробить блендером перед тем, как добавлять в нее цукаты.
Рецепт с канала Сам себе Шеф.
Творожная пасха с цукатами
Ингредиенты:
- творог 9% – 300 г;
- сахар – 3 ст. л.;
- желток – 2 шт.;
- сливки 33% – 160 г;
- масло сливочное 82,5% – 100 г;
- ванильный сахар;
- цукаты, цедра лимона.
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Как приготовить:
- Творог протереть через сито несколько раз.
- Желтки соединить с сахаром (2 ст. л.) и сливками в сотейнике. Готовить на плите до тех пора, пока смесь не превратится в кремовую консистенцию. Соединить с творогом и перемешать.
- Добавить ванильный сахар и цедру лимона.
- Масло комнатной температуры взбить с сахаром (1 ст. л.) в течение 5 минут.
- Масляную смесь добавить к творогу, перемешать. Добавить цукаты.
- Форму для пасхи обмотать несколькими слоями пищевой пленки. Выложить массу и накрыть пленкой.
- Убрать в морозилку на одну ночь. Затем поставить в холодильник на 3-5 часов. Украсить по вкусу.
Подробней об этой творожной пасхе смотрите в видео.