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Творожная пасха со вкусом сливочного мороженого – марля не понадобится

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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14 апреля, 09:33
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То есть готовая масса сразу же отправляется в форму, а потом – в морозилку. Творог желательно несколько раз пропустить через сито
Творожная пасха с цукатами
Творожная пасха с цукатами / Фото: Depositphotos

В отличие от другой пасхальной выпечки, творожная готовится в разы быстрее. То есть не нужна двойная расстойка, как с закарпатской паской с медом.

Обычно для творожной нужна марля и минимум шесть часов, чтобы стекла сыворотка.

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Здесь масса приготовится буквально за 20-25 минут, потом отправится в форму и в морозилку.

Для более нежной консистенции пасхи массу можно пробить блендером перед тем, как добавлять в нее цукаты.

Рецепт с канала Сам себе Шеф.

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Творожная пасха с цукатами

Творожная пасха с цукатами
Творожная пасха с цукатами / Фото: Сам себе Шеф

Ингредиенты:

  • творог 9% – 300 г;
  • сахар – 3 ст. л.;
  • желток – 2 шт.;
  • сливки 33% – 160 г;
  • масло сливочное 82,5% – 100 г;
  • ванильный сахар;
  • цукаты, цедра лимона.

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Как приготовить:

  1. Творог протереть через сито несколько раз.
  2. Желтки соединить с сахаром (2 ст. л.) и сливками в сотейнике. Готовить на плите до тех пора, пока смесь не превратится в кремовую консистенцию. Соединить с творогом и перемешать.
  3. Добавить ванильный сахар и цедру лимона.
  4. Масло комнатной температуры взбить с сахаром (1 ст. л.) в течение 5 минут.
  5. Масляную смесь добавить к творогу, перемешать. Добавить цукаты.
  6. Форму для пасхи обмотать несколькими слоями пищевой пленки. Выложить массу и накрыть пленкой.
  7. Убрать в морозилку на одну ночь. Затем поставить в холодильник на 3-5 часов. Украсить по вкусу.

Подробней об этой творожной пасхе смотрите в видео.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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