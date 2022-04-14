Творожная пасха со вкусом сливочного мороженого – марля не понадобится

То есть готовая масса сразу же отправляется в форму, а потом – в морозилку. Творог желательно несколько раз пропустить через сито

Творожная пасха с цукатами / Фото: Depositphotos

В отличие от другой пасхальной выпечки, творожная готовится в разы быстрее. То есть не нужна двойная расстойка, как с закарпатской паской с медом.

Обычно для творожной нужна марля и минимум шесть часов, чтобы стекла сыворотка.

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Здесь масса приготовится буквально за 20-25 минут, потом отправится в форму и в морозилку.

Для более нежной консистенции пасхи массу можно пробить блендером перед тем, как добавлять в нее цукаты.

Рецепт с канала Сам себе Шеф.

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Творожная пасха с цукатами

Творожная пасха с цукатами / Фото: Сам себе Шеф

Ингредиенты:

творог 9% – 300 г;

сахар – 3 ст. л.;

желток – 2 шт.;

сливки 33% – 160 г;

масло сливочное 82,5% – 100 г;

ванильный сахар;

цукаты, цедра лимона.

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Как приготовить:

Творог протереть через сито несколько раз. Желтки соединить с сахаром (2 ст. л.) и сливками в сотейнике. Готовить на плите до тех пора, пока смесь не превратится в кремовую консистенцию. Соединить с творогом и перемешать. Добавить ванильный сахар и цедру лимона. Масло комнатной температуры взбить с сахаром (1 ст. л.) в течение 5 минут. Масляную смесь добавить к творогу, перемешать. Добавить цукаты. Форму для пасхи обмотать несколькими слоями пищевой пленки. Выложить массу и накрыть пленкой. Убрать в морозилку на одну ночь. Затем поставить в холодильник на 3-5 часов. Украсить по вкусу.

Подробней об этой творожной пасхе смотрите в видео.