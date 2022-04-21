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Рецепт паски в мультиварке – в тесто идут творог и немного шоколада

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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21 апреля, 10:22
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Шоколад может быть темным или молочным, творог берите 9%. Перед выпеканием тесто расстаивается дважды
Творожная паска в мультиварке
Творожная паска в мультиварке / Фото: Коллаж: Сегодня

Паски в мультиварке получаются чуть непривычной формы, более плоской. Но такой пасхальный хлеб удобней декорировать, да и самой глазури и дополнительных ингредиентов на верхушке сравнительно больше.

Это паска без заморочек, в том смысле, что она обязательно поднимется, мультиварка ей в этом поможет.

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Рецепт от demi_kitchen предусматривает два этапа подъема теста – один час и полчаса.

Тертый шоколад добавляется перед самым выпеканием. Украшайте по своему вкусу.

Творожная паска в мультиварке

Творожная паска в мультиварке
Творожная паска в мультиварке / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты:

  • мука – 500 г;
  • сливочное масло – 100 г;
  • творог 9% – 150-200 г;
  • дрожжи – 3 ч. л.;
  • яйца – 2 шт.;
  • молоко 3,2% – 120 мл;
  • сахар – 150 г;
  • соль и ванилин – по половине ч. л.;
  • темный или молочный шоколад – 100 г.

Рецепт очень сочной закарпатской паски, которая выпекается с медом, читайте здесь.

Как приготовить:

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  1. Разогреть немного молоко и развести дрожжи. Добавить 2 ст. л. муки и 1 ч. л. сахара. Перемешать, накрыть полотенцем, оставить на 30 минут в теплом месте.
  2. Взбить яйца с сахаром до светлой однородной массы. Сливочное масло растопить.
  3. К яичной смеси добавить опару, творог, сливочное масло и ванилин с солью. Перемешать.
  4. Частями добавить просеянную муку, замесить тесто. Тесто не должно липнуть к рукам.⠀
  5. Накрыть тесто полотенцем и оставить еще на 60 минут в теплом месте.
  6. Добавить в тесто тертый шоколад.
  7. Чашу мультиварки смазать маслом, выложить тесто. Выпекать на режиме подогрев 10 минут.
  8. Включить режим выпечка, выпекать 1 час 30 минут.

Можно приготовить и быструю творожную пасху со вкусом мороженого, марля для нее не нужна.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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