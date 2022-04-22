Паска для ленивых, с которой справится даже новичок – рецепт без дрожжей

Бывают рецепты пасхальной выпечки, как говорят, без заморочек, а бывают еще проще – когда вместо дрожжей берется разрыхлитель, вымешивать тесто долго не нужно и держать в теплом месте для подъема тоже.
Итак, когда тесто будет готово, нужно дать ему отдохнуть минут 10-15, а потом раскладывать по формам. В нашем случае нужны бумажные. Можно использовать и форму для кекса.
Внешне паска без дрожжей похожа на кекс, за счет жирного топленого масла она более сочная.
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Фудблогер Рецепты Simple Food с Юлией Шевчукдобавляет в свое тесто ложку кукурузного крахмала для того, чтобы его облегчить и сделать выпечку более воздушной.
Паска без дрожжей
Ингредиенты на одну паску:
- мука – 250 г;
- яйцо – 1 шт.;
- сахар – 150 г;
- сливочное масло 82% – 100 г;
- молоко – 150 мл;
- сметана, кукурузный крахмал – по 2 ст. л.;
- сухофрукты – 100 г;
- разрыхлитель – 1 ч. л.;
- сода на кончике ч. л.;
- щепотка соли;
- ванильный сахар 1-2 ч. л.
Глазурь:
- яичный белок – 1 шт.;
- сахарная пудра – 100-150 г;
- сок лимона – 1-2 ч. л.
Рецепт вкусной паски в мультиварке читайте здесь.
Как приготовить:
- Сухофрукты хорошо промыть, залить горячей водой.
- В просеянную муку добавить крахмал. Добавить остальные сухие ингредиенты и хорошо перемешать.
- Постепенно взбить яйцо с сахаром до белой пышной пены. Добавить теплое молоко и сметану комнатной температуры. Хорошо перемешать миксером.
- Добавить теплое растопленное сливочное масло. Частями ввести сухие ингредиенты, перемешать. Тесто получится эластичным.
- Добавить изюм, перемешать. Оставить тесто на 5-10 минут.
- Разогреть духовку.
- Разложить тесто по формам. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 50 минут.
- Для глазури белок взбить до высокой пены. Добавить сахарную пудру частями, постоянно взбивая. Вылить сок лимона, перемешать.
- Когда кулич полностью остынет, снять бумажную форму и украсить.
Подробней о замесе теста для паски без дрожжей смотрите в видео.
Для закарпатской паски дрожжи нужны, а еще нужен мед. Поэтому она получается с очень необычным вкусом.