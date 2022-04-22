Паска для ленивых, с которой справится даже новичок – рецепт без дрожжей

Как уверяет автор рецепта, внешне эта паска похожа на кекс, но вкус у нее совсем другой, особенный. Глазурь традиционная – из сахарной пудры, яичного белка и сока лимона

Паска для ленивых - рецепт без дрожжей / Фото: freepik.com

Бывают рецепты пасхальной выпечки, как говорят, без заморочек, а бывают еще проще – когда вместо дрожжей берется разрыхлитель, вымешивать тесто долго не нужно и держать в теплом месте для подъема тоже.

Итак, когда тесто будет готово, нужно дать ему отдохнуть минут 10-15, а потом раскладывать по формам. В нашем случае нужны бумажные. Можно использовать и форму для кекса.

Реклама

Внешне паска без дрожжей похожа на кекс, за счет жирного топленого масла она более сочная.

Фудблогер Рецепты Simple Food с Юлией Шевчукдобавляет в свое тесто ложку кукурузного крахмала для того, чтобы его облегчить и сделать выпечку более воздушной.

Паска без дрожжей

Паска без дрожжей / Фото: Рецепты Simple Food с Юлией Шевчук

Реклама

Ингредиенты на одну паску:

мука – 250 г;

яйцо – 1 шт.;

сахар – 150 г;

сливочное масло 82% – 100 г;

молоко – 150 мл;

сметана, кукурузный крахмал – по 2 ст. л.;

сухофрукты – 100 г;

разрыхлитель – 1 ч. л.;

сода на кончике ч. л.;

щепотка соли;

ванильный сахар 1-2 ч. л.

Глазурь:

яичный белок – 1 шт.;

сахарная пудра – 100-150 г;

сок лимона – 1-2 ч. л.

Рецепт вкусной паски в мультиварке читайте здесь.

Реклама

Как приготовить:

Сухофрукты хорошо промыть, залить горячей водой. В просеянную муку добавить крахмал. Добавить остальные сухие ингредиенты и хорошо перемешать. Постепенно взбить яйцо с сахаром до белой пышной пены. Добавить теплое молоко и сметану комнатной температуры. Хорошо перемешать миксером. Добавить теплое растопленное сливочное масло. Частями ввести сухие ингредиенты, перемешать. Тесто получится эластичным. Добавить изюм, перемешать. Оставить тесто на 5-10 минут. Разогреть духовку. Разложить тесто по формам. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 50 минут. Для глазури белок взбить до высокой пены. Добавить сахарную пудру частями, постоянно взбивая. Вылить сок лимона, перемешать. Когда кулич полностью остынет, снять бумажную форму и украсить.

Подробней о замесе теста для паски без дрожжей смотрите в видео.

Для закарпатской паски дрожжи нужны, а еще нужен мед. Поэтому она получается с очень необычным вкусом.