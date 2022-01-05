Кутя з пропареного рису – рецепт з мигдалем та родзинками

З куті починається, нею і закінчується святкова вечеря. Традиційно її готують з пшениці з медом та узваром. Не менш смачною вона виходить з пропареного рису.
У цьому рецепті мигдаль не залишається цілим, його потрібно розтерти в кашку разом з цукровою пудрою.
Замість цукрової пудри можна використати мед. Також можна додавати сухофрукти, цукати, фрукти та будь-які горіхи на свій смак.
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Фудблогерка stadnik_kulinar нагадує про правильні пропорції для рису – 2 склянки води на 1 склянку крупи.
Кутя з пропареного рису з родзинками та мигдалем
Інгредієнти:⠀
- Рис круглий – 1 ск.
- Родзинки – 100 г
- Мигдаль – 100 г
- Цукрова пудра – за смаком
Як приготувати:
- Перебрати рис і ретельно промити у холодній воді. Помістити в каструлю з товстими стінками, залити водою та увімкнути нагрів. Коли вода почне закипати, рис витрусити на сито і добре обдати холодною водою.
- Зварити рис у звичний спосіб: на склянку крупи 2 склянки води, готувати на помірному вогні, постійно помішуючи.
- Перекласти готовий рис у сито.
- Родзинки перебрати від сміття, добре промити і обдати окропом.
- Мигдаль розтерти до однорідної кашки, додавши трохи води та цукрової пудри за смаком.
- Усі інгредієнти з'єднати та ретельно перемішати.
- У готову кутю можна додати олію.