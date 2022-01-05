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Кутя з пропареного рису – рецепт з мигдалем та родзинками

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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5 січня, 12:30
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Рис пропарюється кілька секунд в окропі, відкидається на друшляк і промивається холодною водою. Потім він вариться у звичайний спосіб
Кутя з пропареного рису з родзинками та мигдалем
Кутя з пропареного рису з родзинками та мигдалем / Фото: instagram.com/stadnik_kulinar/

З куті починається, нею і закінчується святкова вечеря. Традиційно її готують з пшениці з медом та узваром. Не менш смачною вона виходить з пропареного рису.

У цьому рецепті мигдаль не залишається цілим, його потрібно розтерти в кашку разом з цукровою пудрою.

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Замість цукрової пудри можна використати мед. Також можна додавати сухофрукти, цукати, фрукти та будь-які горіхи на свій смак.

Фудблогерка stadnik_kulinar нагадує про правильні пропорції для рису – 2 склянки води на 1 склянку крупи.

Кутя з пропареного рису з родзинками та мигдалем

Інгредієнти:⠀

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  • Рис круглий – 1 ск.
  • Родзинки – 100 г
  • Мигдаль – 100 г
  • Цукрова пудра – за смаком

Як приготувати:

  1. Перебрати рис і ретельно промити у холодній воді. Помістити в каструлю з товстими стінками, залити водою та увімкнути нагрів. Коли вода почне закипати, рис витрусити на сито і добре обдати холодною водою.
  2. Зварити рис у звичний спосіб: на склянку крупи 2 склянки води, готувати на помірному вогні, постійно помішуючи.
  3. Перекласти готовий рис у сито.
  4. Родзинки перебрати від сміття, добре промити і обдати окропом.
  5. Мигдаль розтерти до однорідної кашки, додавши трохи води та цукрової пудри за смаком.
  6. Усі інгредієнти з'єднати та ретельно перемішати.
  7. У готову кутю можна додати олію.

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Ірина Маслова
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