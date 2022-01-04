Зі скумбрії та червоної риби – два класні рієти до свята

Для початку потрібно розуміти, що рієт – це не паштет. Для нього інгредієнти або розбираються на волокна, або дуже обережно перебиваються в блендері. Для двох цих рецептів потрібна свіжа риба

/ Фото: Колаж: Сьогодні

На грінках з чорного або білого хліба, з овочевими слайсами та крекером – пастоподібна їжа зручна завжди. Але не треба плутати паштети з рієтами.

Паштет з тією ж скумбрією має максимально однорідну консистенцію, для рієтів властиво залишати свій головний інгредієнт максимально крупним. Тобто не подрібнювати.

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Зазвичай це роблять за допомогою рук або виделки. Тож якщо використовуватимете блендер, то потрібно про це пам'ятати.

Ще важливо, щоби перед подачею рієт був кімнатної температури. Коли холодний, він може не розкрити свій смак повністю, а надто теплий він розсипатиметься.

Для рієту з червоної риби від tastylife_yana потрібен вершковий сир і свіжий кріп, а рієт зі скумбрії за рецептом syrkovera готується з яйцями.

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Рієт з червоної риби

Рієт із червоної риби / Фото: instagram.com/tastylife_yana/

Інгредієнти:

500 г лосося;

140 г вершкового сиру;

1 ст. л. лимонного соку;

сіль, перець – за смаком;

кріп.

Як приготувати:

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Лосось посолити, поперчити та запекти за температури 200 градусів близько 20-25 хвилин. У риби прибрати кістки та шкіру. У блендері обережно перебити рибу, змішавши із сиром, лимонним соком та подрібненою зеленню. Довести до смаку сіллю та перцем. Розкласти по банках та прибрати в холодильник на 2-3 години.

Рієт зі скумбрії

Рієт зі скумбрії / Фото: instagram.com/syrkovera

Інгредієнти:

1 шт. свіжа скумбрія;

2 варені яйця;

100 г вершкового сиру;

сіль, перець, сухий часник – за смаком;

кілька крапель соєвого соусу.

Як приготувати: