Їжа
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔥 Перемога Ломаченка! 💥 Переговори Байден - Путін - 2022 🚓 Хамство Гогілашвілі 💡 Заборона пакетів

Салати з виноградом

Сезонна запіканка

Напої осені

Для веганів

Як зберігати інжир

Ідеальный ланч-бокс
СЬОГОДНІ Їжа

Скумбрія, запечена з прянощами у вигляді рулетиків – святковий рецепт

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
13 грудня, 14:51
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Перед тим, як формувати рулетики, філе скумбрії потрібно потримати в маринаді із соєвого соусу, лимонного соку та цукру
Скумбрія, запечена зі спеціями у вигляді рулетиків
Скумбрія, запечена зі спеціями у вигляді рулетиків / Фото: Alina FooDee

Якщо ви ніколи не готували скумбрію таким чином, це треба зробити. Авторка рецепта запевняє: це не просто смачно, це ще й презентабельно.

Тобто якщо шукаєте способи приготувати цю рибу на свята, то крім різних паштетів з неї, цей підійде, безумовно.

Реклама

Alina FooDee рекомендує якнайдовше маринувати філе, так воно вийде максимально ароматним та смачним.

Щодо цедри лимона, а вона теж потрібна, то намагайтеся брати тільки жовту її частину. Інакше лимон дасть гіркоту.

Скумбрія, запечена зі спеціями у вигляді рулетиків

Інгредієнти:

Реклама
  • Скумбрія свіжоморожена – 2 шт.
  • Коріандр, цукор – по 1 ч. л.
  • Соєвий соус – 3-4 ст. л.
  • Цедра (тільки жовта частина) лимона
  • Сік лимона – 1 ст. л.
  • Чорний мелений перець

Як приготувати:

  1. Видалити нутрощі та плавники у скумбрії. Обробити кожну скумбрію на філе. Посипати філе чорним перцем за смаком. Подрібнити коріандр та посипати ним філе.
  2. На дрібній тертці натерти трохи цедри лимона та приправити її філе для аромату.
  3. Змішати соєвий соус, лимонний сік та цукор. Змастити філе і дати промаринуватись 20-30 хвилин, можна й довше.
  4. Кожне філе розрізати навпіл уздовж, з кожної частини згорнути рулетик та зафіксувати дерев'яною шпажкою або зубочисткою.
  5. Викласти на пергамент, змащений олією. Випікати 15-20 хвилин у духовці, заздалегідь прогрітій до 180 градусів.
  6. Полити соусом, що утворився під час запікання.

Читайте також:

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Тест редакції
Зіркова піца
Ми продегустували 3 види DZIDZIO PIZZA
Чесний відгук
Любиш французьку кухню?
Де кращі круасани у Києві
Зіпсували замовлення?
Як визначити якість доставки їжі
Хочу знати
Лайфхак дня
Як зварити каву з кардамоном
Хакнути
Неможливе можливо
VIP-ресторан у небі
Вау!
Блогери рекомендують
Найкращі ресторани світу
Чи легко справляєтеся з чищенням ківі?
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти