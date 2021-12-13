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Скумбрия, запеченная с пряностями в виде рулетиков – праздничный рецепт

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
13 декабря, 14:51
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Перед тем, как формировать рулетики, филе скумбрии нужно подержать в маринаде из соевого соуса, лимонного сока и сахара
Скумбрия, запеченная со специями в виде рулетиков
Скумбрия, запеченная со специями в виде рулетиков / Фото: Alina FooDee

Если вы никогда не готовили скумбрию таким образом, то это надо сделать. Автор рецепта уверяет: это не просто вкусно, это еще и презентабельно.

То есть если ищете способы приготовить эту рыбу на праздники, то кроме разных паштетов из нее, этот подойдет безусловно.

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Alina FooDee рекомендует как можно дольше мариновать филе, так оно получится максимально ароматным и вкусным.

Что касается цедры лимона, а она тоже нужно, то старайтесь брать только желтую ее часть. Иначе лимон даст горчинку.

Скумбрия, запеченная со специями в виде рулетиков

Ингредиенты:

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  • Скумбрия свежемороженая – 2 шт.
  • Кориандр, сахар – по 1 ч. л.
  • Соевый соус – 3-4 ст. л.
  • Цедра (только желтая часть) ¼ лимона
  • Сок лимона – 1 ст. л.
  • Черный молотый перец

Как приготовить:

  1. Удалить внутренности и плавники у скумбрии. Разделать каждую скумбрию на филе. Посыпать филе черным перцем по вкусу. Измельчить кориандр и посыпать им филе.
  2. На мелкой терке натереть немного цедры лимона и приправить ее филе для аромата.
  3. Смешать соевый соус, лимонный сок и сахар. Смазать филе и дать промариноваться в течение 20-30 минут, можно и дольше.
  4. Каждое филе разрезать пополам вдоль, из каждой части свернуть рулетик и зафиксировать деревянной шпажкой или зубочисткой.
  5. Выложить на пергамент, смазанный растительным маслом. Выпекать 15-20 минут в духовке, заранее прогретой до 180 градусов.
  6. Полить соусом, который образовался во время запекания.

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Ирина Маслова
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