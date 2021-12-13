Скумбрия, запеченная с пряностями в виде рулетиков – праздничный рецепт

Если вы никогда не готовили скумбрию таким образом, то это надо сделать. Автор рецепта уверяет: это не просто вкусно, это еще и презентабельно.
То есть если ищете способы приготовить эту рыбу на праздники, то кроме разных паштетов из нее, этот подойдет безусловно.
Alina FooDee рекомендует как можно дольше мариновать филе, так оно получится максимально ароматным и вкусным.
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Что касается цедры лимона, а она тоже нужно, то старайтесь брать только желтую ее часть. Иначе лимон даст горчинку.
Скумбрия, запеченная со специями в виде рулетиков
Ингредиенты:
- Скумбрия свежемороженая – 2 шт.
- Кориандр, сахар – по 1 ч. л.
- Соевый соус – 3-4 ст. л.
- Цедра (только желтая часть) ¼ лимона
- Сок лимона – 1 ст. л.
- Черный молотый перец
Как приготовить:
- Удалить внутренности и плавники у скумбрии. Разделать каждую скумбрию на филе. Посыпать филе черным перцем по вкусу. Измельчить кориандр и посыпать им филе.
- На мелкой терке натереть немного цедры лимона и приправить ее филе для аромата.
- Смешать соевый соус, лимонный сок и сахар. Смазать филе и дать промариноваться в течение 20-30 минут, можно и дольше.
- Каждое филе разрезать пополам вдоль, из каждой части свернуть рулетик и зафиксировать деревянной шпажкой или зубочисткой.
- Выложить на пергамент, смазанный растительным маслом. Выпекать 15-20 минут в духовке, заранее прогретой до 180 градусов.
- Полить соусом, который образовался во время запекания.