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5 правил и 3 рецепта для маринованной скумбрии

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
30 сентября, 16:09
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Берите рыбу без повреждений, тщательно очистите ее, уделяя особое внимание жабрам. Лучше мариновать рыбу кусочками. Усилит вкус засоленной скумбрии гвоздика, мускатный орех, кориандр
Как вкусно замариновать скумбрию
Как вкусно замариновать скумбрию / Фото: instagram.com/smorgasbordfood/

Уникальная все-таки рыба. Ее с удовольствием можно есть каждый день в самых разных исполнениях, ее не стыдно поставить на стол по праздникам. Все дело во вкусе и умеренной жирности. Скумбрией – соленой и маринованной – можно запастись. Нужно знать, как это правильно сделать и лучшие для этого рецепты.

5 правил для вкусной засоленной скумбрии

Мариновать скумбрию нужно в стеклянной или эмалированной посуде
Мариновать скумбрию нужно в стеклянной или эмалированной посуде / Фото: instagram.com/stkcpics/

  1. Рыбу нужно выбирать большую, жирную. Во время засола любая рыба отдает много жидкости и жира. Если скумбрия будет маленькой, то в результате получится суховатой.
  2. Тщательно очищайте рыбу. Особенно нужно обратить внимание на жабры, они горчат.
  3. Мариновать нужно в стеклянной или эмалированной посуде. Пластиковой скумбрия оставит свой запах, от которого будет сложно избавиться. А алюминиевая емкость окисляется. В такой посуде нельзя ничего мариновать.
  4. Не используйте йодированную соль. Она провоцирует появление лишней жидкости, дает запах йода, а скумбрия может получиться рыхлой.
  5. Не заливайте скумбрию слишком горячим рассолом или маринадом – рыба сварится, но и холодным тоже нельзя – она попросту не замаринуется. Рассол и маринад должны быть комнатной температуры.
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Маринованная скумбрия – рецепт 1

Ингредиенты:

  • Скумбрия – 2 шт.
  • Лук, морковь – по 2 шт.
  • Вода – 350 мл
  • Гвоздика – 6 шт.
  • Перец горошком, молотый, зерна кориандра – по щепотке
  • Соль – 2 ч. л.
  • Сахар – 1 ч. л.
  • Уксус яблочный, подсолнечное масло – по 2 ст. л.

Как приготовить:

  1. Скумбрию почистить, порезать.
  2. Воду вскипятить, добавить соль, сахар, гвоздику, перец горошком и молотый, кориандр, масло. Кипятить минуту на медленном огне. В конце влить уксус. Остудить.
  3. Лук и морковь порезать полукольцами. Рыбу сложить в емкость, смешать с луком и морковью, залить маринадом комнатной температуры. Оставить на сутки мариноваться.

Маринованная скумбрия – рецепт 2

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Ингредиенты:

  • Скумбрия – 3 шт.

Для рассола:

  • Уксус 9%, соль – по 6 ст. л.⠀
  • Сахар – 4 ст. л.
  • Лавровый лист – 5 шт.
  • Душистый перец – 8 шт.

Как приготовить:

  1. Рыбу почистить, нарезать на кусочки. ⠀
  2. Для рассола соединить все ингредиенты и вылить в 2 л воды. После закипания снять с огня, дать остыть.
  3. Сложить рыбу в емкость, залить рассолом. Скумбрия будет готова через 10-12 часов.

Скумбрия малосольная

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Ингредиенты:

  • Скумбрия – 2 шт.
  • Соль – 3 ст. л.
  • Сахар – 2 ст. л.
  • Душистый перец горошком – 15 шт.
  • Лавровый лист, гвоздика – по 5 шт.
  • Вода – 2 л

Как приготовить:

  1. Воду вскипятить, добавить соль и сахар. Добавить остальные специи, проварить несколько минут. Охладить до комнатной температуры.
  2. Рыбу очистить и нарезать на порционные кусочки. Сложить в емкость.
  3. Залить маринадом, накрыть крышкой или пленкой. Оставить на 6-7 часов.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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