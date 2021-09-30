5 правил и 3 рецепта для маринованной скумбрии

Уникальная все-таки рыба. Ее с удовольствием можно есть каждый день в самых разных исполнениях, ее не стыдно поставить на стол по праздникам. Все дело во вкусе и умеренной жирности. Скумбрией – соленой и маринованной – можно запастись. Нужно знать, как это правильно сделать и лучшие для этого рецепты.
5 правил для вкусной засоленной скумбрии
- Рыбу нужно выбирать большую, жирную. Во время засола любая рыба отдает много жидкости и жира. Если скумбрия будет маленькой, то в результате получится суховатой.
- Тщательно очищайте рыбу. Особенно нужно обратить внимание на жабры, они горчат.
- Мариновать нужно в стеклянной или эмалированной посуде. Пластиковой скумбрия оставит свой запах, от которого будет сложно избавиться. А алюминиевая емкость окисляется. В такой посуде нельзя ничего мариновать.
- Не используйте йодированную соль. Она провоцирует появление лишней жидкости, дает запах йода, а скумбрия может получиться рыхлой.
- Не заливайте скумбрию слишком горячим рассолом или маринадом – рыба сварится, но и холодным тоже нельзя – она попросту не замаринуется. Рассол и маринад должны быть комнатной температуры.
Маринованная скумбрия – рецепт 1
Ингредиенты:
- Скумбрия – 2 шт.
- Лук, морковь – по 2 шт.
- Вода – 350 мл
- Гвоздика – 6 шт.
- Перец горошком, молотый, зерна кориандра – по щепотке
- Соль – 2 ч. л.
- Сахар – 1 ч. л.
- Уксус яблочный, подсолнечное масло – по 2 ст. л.
Как приготовить:
- Скумбрию почистить, порезать.
- Воду вскипятить, добавить соль, сахар, гвоздику, перец горошком и молотый, кориандр, масло. Кипятить минуту на медленном огне. В конце влить уксус. Остудить.
- Лук и морковь порезать полукольцами. Рыбу сложить в емкость, смешать с луком и морковью, залить маринадом комнатной температуры. Оставить на сутки мариноваться.
Маринованная скумбрия – рецепт 2
Ингредиенты:
- Скумбрия – 3 шт.
Для рассола:
- Уксус 9%, соль – по 6 ст. л.⠀
- Сахар – 4 ст. л.
- Лавровый лист – 5 шт.
- Душистый перец – 8 шт.
Как приготовить:
- Рыбу почистить, нарезать на кусочки. ⠀
- Для рассола соединить все ингредиенты и вылить в 2 л воды. После закипания снять с огня, дать остыть.
- Сложить рыбу в емкость, залить рассолом. Скумбрия будет готова через 10-12 часов.
Скумбрия малосольная
Ингредиенты:
- Скумбрия – 2 шт.
- Соль – 3 ст. л.
- Сахар – 2 ст. л.
- Душистый перец горошком – 15 шт.
- Лавровый лист, гвоздика – по 5 шт.
- Вода – 2 л
Как приготовить:
- Воду вскипятить, добавить соль и сахар. Добавить остальные специи, проварить несколько минут. Охладить до комнатной температуры.
- Рыбу очистить и нарезать на порционные кусочки. Сложить в емкость.
- Залить маринадом, накрыть крышкой или пленкой. Оставить на 6-7 часов.
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