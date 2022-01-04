Из скумбрии и красной рыбы – два классных риета к празднику

Для начала нужно понимать, что риет – это не паштет. Для него ингредиенты или разбираются на волокна, или очень бережно перебиваются в блендере. Для двух этих рецептов нужна свежая рыба

Риеты из скумбрии и красной рыбы / Фото: Коллаж: Сегодня

На гренках из черного или белого хлеба, с овощными слайсами и крекером – пастообразная еда удобна всегда. Но не нужно путать паштеты с риетами.

Паштет с той же скумбрией имеет максимально однородную консистенцию, для риетов свойственно оставлять свой главный ингредиент максимально крупным. То есть сильно не измельчать.

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Обычно это делают с помощью рук или вилки. Так что если будете использовать блендер, то нужно об этом помнить.

Еще важно, чтобы перед подачей риет был комнатной температуры. Когда холодный, он может не раскрыть свой вкус полностью, а слишком теплый он будет рассыпаться.

Для риета из красной рыбы от tastylife_yana нужен творожный сыр и свежий укроп, а риет из скумбрии по рецепту syrkovera готовится с яйцами.

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Риет из красной рыбы

Риет из красной рыбы / Фото: instagram.com/tastylife_yana/

Ингредиенты:

500 г лосося;

140 г творожного сыра;

1 ст. л. лимонного сока;

соль, перец – по вкусу;

укроп.

Как приготовить:

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Лосось посолить, поперчить и запечь при температуре 200 градусов около 20-25 минут. У рыбы убрать кости и кожу. В блендере осторожно перебить рыбу, смешав с творожным сыром, лимонным соком и измельченной зеленью. Довести до вкуса солью и перцем. Разложить по банкам и убрать в холодильник на 2-3 часа.

Риет из скумбрии

Риет из скумбрии / Фото: instagram.com/syrkovera

Ингредиенты:

1 шт. свежая скумбрия;

2 вареных яйца;

100 г сливочного сыра;

соль, перец, сухой чеснок – по вкусу;

несколько капель соевого соуса.

Как приготовить: