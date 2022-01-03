Голубці з картоплею – старовинний рецепт пісної страви

Такі голубці традиційно готують на Волині та Галичині, вони ідеально впишуться в меню на Святвечір.
Зрозуміло, що ця страва пісна, тому обмежувати себе у спеціях не потрібно. Використовуйте свої улюблені разом із сіллю та перцем.
Коли голубці укладатимуться в каструлю, розкладіть між ними нарізаний помідор або трохи томатної пасти.
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Перед тим, як починати, перегляньте ці лайфхаки з приготування найсмачніших голубців.
І ще – їх треба накрити відвареним листям капусти під час тушкування. Так вони краще розпаряться.
На каналі НАШІ БЕСАГИ – їжа та рецепти рекомендують подавати голубці з грибною підливою або саламахою – це пропущений через прес часник з олією.
Пісні голубці з картоплею
Інгредієнти:
- Капуста – 2 качани
- Картопля – 1,5-2 кг
- Цибуля – 2 шт.
- Морква – 1 шт.
- Помідор – 2-3 шт. (або ложка томатної пасти)
- Вода – 1 л
- Сіль, перець мелений – за смаком
- Лаврове листя – 2-3 шт.
- Олія – 2 ст. л.
Як приготувати:
- Цибулю нарізати і обсмажити на олії до напівпрозорості. Натерти моркву та обсмажити разом з цибулею.
- Капусту вимити, прибрати верхнє листя, вирізати качан і пропарити в гарячій воді, доки не почне відокремлюватися листя. У процесі відривати пропарене листя і скласти в тарілку. Вирізати у листя товсту основу.
- Картоплю очистити та дрібно натерти. Щоб не потемніла, можна додати трохи лимонного соку. Прибрати з картоплі зайву рідину, пропустивши через сито.
- З'єднати картоплю з цибулею та морквою. Додати сіль, перець та інші спеції. Сформувати голубці та скласти в каструлю. Між голубцями покласти нарізані помідори, лаврове листя. Залити водою.
- Тушкувати на середньому вогні близько 1 години.
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