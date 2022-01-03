Голубці з картоплею – старовинний рецепт пісної страви

Картопля в ці голубці потрапляє дрібно натерта і сира. Важливо пропустити її перед цим через сито, щоби прибрати зайвий крохмаль

Голубці з картоплею – старовинний рецепт / Фото: instagram.com/usaninadache

Такі голубці традиційно готують на Волині та Галичині, вони ідеально впишуться в меню на Святвечір.

Зрозуміло, що ця страва пісна, тому обмежувати себе у спеціях не потрібно. Використовуйте свої улюблені разом із сіллю та перцем.

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Коли голубці укладатимуться в каструлю, розкладіть між ними нарізаний помідор або трохи томатної пасти.

Перед тим, як починати, перегляньте ці лайфхаки з приготування найсмачніших голубців.

І ще – їх треба накрити відвареним листям капусти під час тушкування. Так вони краще розпаряться.

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На каналі НАШІ БЕСАГИ – їжа та рецепти рекомендують подавати голубці з грибною підливою або саламахою – це пропущений через прес часник з олією.

Пісні голубці з картоплею

Інгредієнти:

Капуста – 2 качани

Картопля – 1,5-2 кг

Цибуля – 2 шт.

Морква – 1 шт.

Помідор – 2-3 шт. (або ложка томатної пасти)

Вода – 1 л

Сіль, перець мелений – за смаком

Лаврове листя – 2-3 шт.

Олія – 2 ст. л.

Як приготувати:

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