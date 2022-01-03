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Голубці з картоплею – старовинний рецепт пісної страви

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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3 січня, 16:30
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Картопля в ці голубці потрапляє дрібно натерта і сира. Важливо пропустити її перед цим через сито, щоби прибрати зайвий крохмаль
Голубці з картоплею – старовинний рецепт
Голубці з картоплею – старовинний рецепт / Фото: instagram.com/usaninadache

Такі голубці традиційно готують на Волині та Галичині, вони ідеально впишуться в меню на Святвечір.

Зрозуміло, що ця страва пісна, тому обмежувати себе у спеціях не потрібно. Використовуйте свої улюблені разом із сіллю та перцем.

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Коли голубці укладатимуться в каструлю, розкладіть між ними нарізаний помідор або трохи томатної пасти.

Перед тим, як починати, перегляньте ці лайфхаки з приготування найсмачніших голубців.

І ще – їх треба накрити відвареним листям капусти під час тушкування. Так вони краще розпаряться.

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На каналі НАШІ БЕСАГИ – їжа та рецепти рекомендують подавати голубці з грибною підливою або саламахою – це пропущений через прес часник з олією.

Пісні голубці з картоплею

Інгредієнти:

  • Капуста – 2 качани
  • Картопля – 1,5-2 кг
  • Цибуля – 2 шт.
  • Морква – 1 шт.
  • Помідор – 2-3 шт. (або ложка томатної пасти)
  • Вода – 1 л
  • Сіль, перець мелений – за смаком
  • Лаврове листя – 2-3 шт.
  • Олія – 2 ст. л.

Як приготувати:

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  1. Цибулю нарізати і обсмажити на олії до напівпрозорості. Натерти моркву та обсмажити разом з цибулею.
  2. Капусту вимити, прибрати верхнє листя, вирізати качан і пропарити в гарячій воді, доки не почне відокремлюватися листя. У процесі відривати пропарене листя і скласти в тарілку. Вирізати у листя товсту основу.
  3. Картоплю очистити та дрібно натерти. Щоб не потемніла, можна додати трохи лимонного соку. Прибрати з картоплі зайву рідину, пропустивши через сито.
  4. З'єднати картоплю з цибулею та морквою. Додати сіль, перець та інші спеції. Сформувати голубці та скласти в каструлю. Між голубцями покласти нарізані помідори, лаврове листя. Залити водою.
  5. Тушкувати на середньому вогні близько 1 години.

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Ірина Маслова
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