Голубці по-турецьки – чим відрізняються від наших і як легко їх приготувати

Зрозуміло, що в Туреччині не використовують свинячий фарш, а готують з яловичого або курячого. Перед тим, як запікатись у томатному соусі, турецькі голубці обсмажуються