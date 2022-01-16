Закарпатська ратота – як приготувати ситний сніданок з бринзою та яйцями

Це той випадок, коли ви вже приготували і спробували кремлики і хочете продовжувати активне знайомство із закарпатською кухнею. Вона на це заслуговує.
Назвати ратоту омлетом і правильно, і ні. Це, швидше, другий сніданок чи навіть обід. Адже тут і свиняча домашня ковбаса з бринзою, і борошно, якщо потрібно отримати щільнішу текстуру.
Закарпатська ратота / Фото: instagram.com/taukishev.dima/
Рецепт зі сторінки delissimo.livejournal.com.
Закарпатська ратота
Інгредієнти:
- Яйця – 3 шт.
- Сметана – 2 ст. л.
- Бринза – 50 г
- Пікниця або будь-яка домашня ковбаса
- Сіль, перець, паприка
І ще одну цікаву українську страву – шпундру – радимо приготувати. Для неї потрібні буряки та м'ясо.
Як приготувати:
- Ковбасу нарізати кружальцями та обсмажити.
- Яйця збити зі сметаною та бринзою. Посолити, поперчити та додати паприку.
- Вилити до ковбаси і смажити до готовності.