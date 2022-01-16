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Закарпатська ратота – як приготувати ситний сніданок з бринзою та яйцями

Ірина Маслова
16 січня, 09:21
Ще потрібно трохи сметани і зовсім трохи борошна. Ідеально, якщо буде пікниця – традиційна закарпатська домашня ковбаса. Будь-яка інша, свиняча, теж підійде

Це той випадок, коли ви вже приготували і спробували кремлики і хочете продовжувати активне знайомство із закарпатською кухнею. Вона на це заслуговує.

Назвати ратоту омлетом і правильно, і ні. Це, швидше, другий сніданок чи навіть обід. Адже тут і свиняча домашня ковбаса з бринзою, і борошно, якщо потрібно отримати щільнішу текстуру.

Закарпатська ратота / Фото: instagram.com/taukishev.dima/

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Рецепт зі сторінки delissimo.livejournal.com.

Закарпатська ратота

Інгредієнти:

  • Яйця – 3 шт.
  • Сметана – 2 ст. л.
  • Бринза – 50 г
  • Пікниця або будь-яка домашня ковбаса
  • Сіль, перець, паприка

І ще одну цікаву українську страву – шпундру – радимо приготувати. Для неї потрібні буряки та м'ясо.

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Як приготувати:

  1. Ковбасу нарізати кружальцями та обсмажити.
  2. Яйця збити зі сметаною та бринзою. Посолити, поперчити та додати паприку.
  3. Вилити до ковбаси і смажити до готовності.