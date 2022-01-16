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Закарпатская ратота – как приготовить сытный завтрак с брынзой и яйцами

Ирина Маслова
16 января, 09:21
Еще нужно немного сметаны и совсем чуть-чуть муки. Идеально, если будет пикница – традиционная закарпатская домашняя колбаса. Любая другая, свиная, тоже подойдет

Это тот случай, когда вы уже приготовили и попробовали кремзлики и хотите продолжать активное знакомство с закарпатской кухней. Она этого заслуживает.

Назвать ратоту омлетом и правильно, и нет. Это, скорее, второй завтрак или даже обед. Ведь здесь и свиная домашняя колбаса с брынзой, и мука, если нужно получить более плотную текстуру.

Закарпатская ратота / Фото: instagram.com/taukishev.dima/

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Рецепт со страницы delissimo.livejournal.com.

Закарпатская ратота

Ингредиенты:

  • Яйца – 3 шт.
  • Сметана – 2 ст. л.
  • Брынза – 50 г
  • Пикница или любая домашняя колбаса
  • Соль, перец, паприка

И еще одно интересное украинское блюдо – шпундру – советуем приготовить. Для нее нужна свекла и мясо.

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Как приготовить:

  1. Колбасу нарезать кружочками и обжарить.
  2. Яйца взбить со сметаной и брынзой. Посолить, поперчить и добавить паприку.
  3. Вылить к колбасе и жарить до готовности.