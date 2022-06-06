Закуска "Мізки ткача" з Франції – дуже смачна з хлібом або вареною картоплею

Якщо відому яловичину по-бургундськи до Франції завезли з Бельгії, то "Мізки ткача" – це абсолютно місцева закуска, вигадана ліонськими ткачами шовку.
Як стверджується, вперше ця ніжна субстанція з вершковим смаком була згадана наприкінці 19-го століття.
Як приготувати французьку закуску "Мізки ткача"
А в меню ресторанів "Мізки" потрапили 1934 року. Це такий собі симбіоз із закваски та молока, називається fromage blanc і дуже ніжний.
У рецепті від nathaliseverova використовується вершковий сир, за наявності натурального йогурту можна додати і його.
Ліонські ткачі їли закуску з хлібом, вареною або смаженою картоплею, можна спробувати зі свіжими овочами або шинкою.
Закуска "Мізки ткача"
Інгредієнти:
- 240 г м'якого вершкового сиру;
- 1 невелика цибуля-шалот;
- 1 зубчик часнику;
- 1 шт. зеленої цибулі;
- 1 гілочка петрушки;
- 1 гілочка естрагону (опційно);
- 1 ч. л винного оцту;
- 1 ст. л оливкової олії;
- сіль, перець.
Як приготувати:
- Шалот, зелену частину цибулі та листя петрушки дрібно нарізати.
- Часник пропустити через прес, віджати сік.
- До сиру додати винний оцет, перемішати. Додати оливкову олію, сіль, перець, шалот, зелень, часниковий сік.
- Добре перемішати та прибрати в холодильник на 2 години.
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