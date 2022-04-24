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Соус бешамель без жодної грудочки – рецепт і відео від французького шеф-кухаря

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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24 квітня, 17:30
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Грудочок не буде, якщо дотримуватись наступного правила – абсолютно різні температури інгредієнтів. Не додавайте до соусу чорний мелений перець
Як приготувати бешамель без грудочок
Як приготувати бешамель без грудочок / Фото: Depositphotos

Коли кажемо – соус бешамель – одразу згадуємо лазанью. Без соусу цієї страви не буде.

Але бешамель має велику функціональність. Він чудовий із запеченими та свіжими овочами, його можна використовувати при запіканні м'яса, птиці та риби. Його смачно додавати до грибів, макаронів, запіканок.

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Секрет ідеального соусу бешамель наступний – один з інгредієнтів має бути гарячим, інший – холодним.

У нашому випадку гарячим буде загусник, суміш із масла та борошна, а холодним – молоко.

Щоб на бешамелі не утворювалася плівка, коли він буде готовий і теплим перелитий у посуд для подачі, покладіть зверху трохи вершкового масла.

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Рецепт від Шеф Вів'єн.

Соус бешамель

Французький соус бешамель
Французький соус бешамель / Фото: Depositphotos

Складові:

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  • вершкове масло, борошно – по 50 г;
  • молоко – 500 мл;
  • сіль, каєнський перець, білий перець;
  • мускатний горіх.

Рецепт класної цвітної капусти під соусом бешамель тільки від українського шеф-кухаря читайте тут.

Як приготувати:

  1. Розтопити вершкове масло в сотейнику, додати борошно. Перемішати вінчиком і готувати на повільному вогні, помішуючи, до появи бульбашок.
  2. Додати холодне молоко, перемішати. Готувати до того часу, як соус не почне злегка пузиритися.
  3. Додати три щіпки солі, мускатний горіх за смаком, ретельно перемішати.
  4. На смак можна додати мелений білий перець.

Тут дивіться докладніше про цей рецепт.

Для грецьких фрикаделько теж потрібен соус, він с ароматом и присмаком лимона. Подробиці читайте тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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