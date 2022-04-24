Соус бешамель без единого комочка – рецепт и видео от французского шеф-повара

Когда говорим – соус бешамель сразу же вспоминаем лазанью. Без соуса это блюдо не будет таковым.
Но бешамель имеет большую функциональность. Он хорош с запеченными и свежими овощами, его можно использовать при запекании мяса, птицы и рыбы. Его вкусно добавлять к грибам, макаронам, запеканкам.
Секрет идеального соуса бешамель следующий – один из ингредиентов должен быть горячим, другой – холодным.
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В нашем случае горячим будет загуститель, смесь из масла и муки, а холодным – молоко.
Чтобы на бешамеле не образовывалась пленка, когда он будет готов и теплым перелит в сервировочную посуду, положите сверху немного сливочного масла.
Рецепт от Шеф Вивьен.
Соус бешамель
Ингредиенты:
- сливочное масло, мука – по 50 г;
- молоко – 500 мл;
- соль, кайенский перец, белый перец;
- мускатный орех.
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Как приготовить:
- Растопить сливочное масло в сотейнике, добавить муку. Перемешать венчиком и готовить на медленном огне, помешивая, до появления пузырьков.
- Добавить холодное молоко, перемешать. Готовить до тех пор, как соус не начнет слегка пузыриться.
- Добавить три щепотки соли, мускатный орех по вкусу, тщательно перемешать.
- По вкусу можно добавить молотый белый перец.
Здесь смотрите подробней об этом рецепте.
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