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Соус бешамель без единого комочка – рецепт и видео от французского шеф-повара

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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24 апреля, 17:30
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Комочков не будет, если придерживаться следующего правила – абсолютно разные температуры ингредиентов. Не добавляйте к соусу черный молотый перец
Как приготовить бешамель без комочков
Как приготовить бешамель без комочков / Фото: Depositphotos

Когда говорим – соус бешамель сразу же вспоминаем лазанью. Без соуса это блюдо не будет таковым.

Но бешамель имеет большую функциональность. Он хорош с запеченными и свежими овощами, его можно использовать при запекании мяса, птицы и рыбы. Его вкусно добавлять к грибам, макаронам, запеканкам.

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Секрет идеального соуса бешамель следующий – один из ингредиентов должен быть горячим, другой – холодным.

В нашем случае горячим будет загуститель, смесь из масла и муки, а холодным – молоко.

Чтобы на бешамеле не образовывалась пленка, когда он будет готов и теплым перелит в сервировочную посуду, положите сверху немного сливочного масла.

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Рецепт от Шеф Вивьен.

Соус бешамель

Французский соус бешамель
Французский соус бешамель / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

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  • сливочное масло, мука – по 50 г;
  • молоко – 500 мл;
  • соль, кайенский перец, белый перец;
  • мускатный орех.

Рецепт классной цветной капусты под соусом бешамель только от украинского шеф-повара читайте здесь.

Как приготовить:

  1. Растопить сливочное масло в сотейнике, добавить муку. Перемешать венчиком и готовить на медленном огне, помешивая, до появления пузырьков.
  2. Добавить холодное молоко, перемешать. Готовить до тех пор, как соус не начнет слегка пузыриться.
  3. Добавить три щепотки соли, мускатный орех по вкусу, тщательно перемешать.
  4. По вкусу можно добавить молотый белый перец.

Здесь смотрите подробней об этом рецепте.

Для греческих фрикаделей тоже нужен соус, он с лимонным ароматом. Подробности найдете здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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