Закуска "Мумія" на Геловін – як запекти сир брі в листковому тісті

Жодних труднощів у приготуванні страв на Геловін не має виникнути, головне – стилістика подачі їжі. Пригадуєте якогось страхітливого героя та оформлюєте за допомогою улюблених продуктів.

У нашому випадку – це сир брі та листкове тісто. Мордочка мумії складається з помідорів чері або копчених ковбасок і оливок без кісточок. Творці закуски пропонують пригощатися нею не тільки на Геловін, а й під час перегляду фільмів жахів.

Сир брі в листковому тесті - рецепт закуски на Геловін / Фото: www.delish.com

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Закуска "Мумія" на Геловін

Інгредієнти:

тісто листкове, розморожене;

головка брі;

1 велике яйце;

1 ск. молока;

копчені ковбаски або чері;

маслини.

Як приготувати: