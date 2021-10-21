Закуска "Мумія" на Геловін – як запекти сир брі в листковому тісті

Жодних труднощів у приготуванні страв на Геловін не має виникнути, головне – стилістика подачі їжі. Пригадуєте якогось страхітливого героя та оформлюєте за допомогою улюблених продуктів.
У нашому випадку – це сир брі та листкове тісто. Мордочка мумії складається з помідорів чері або копчених ковбасок і оливок без кісточок. Творці закуски пропонують пригощатися нею не тільки на Геловін, а й під час перегляду фільмів жахів.
Сир брі в листковому тесті - рецепт закуски на Геловін / Фото: www.delish.com
Закуска "Мумія" на Геловін
Інгредієнти:
- тісто листкове, розморожене;
- головка брі;
- 1 велике яйце;
- 1 ск. молока;
- копчені ковбаски або чері;
- маслини.
Як приготувати:
- Розігрійте духовку до 180 градусів. На посипаній борошном робочій поверхні розгорніть листкове тісто і наріжте смужками завтовшки 2 см. Оберніть брі смужками, як мумію.
- Збийте яйце і молоко і змастіть тісто. Перекладіть брі на деко, застелене пергаментом.
- Випікайте, доки брі не прогріється, а тісто не стане темно-золотавим, 20 хвилин.
- Для очей наріжте помідори або ковбаски та маслини. Подавайте з крекерами.