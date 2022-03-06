Чудовий десерт без молока та яєць – потрібні вівсянка, какао та банан

Торт або десерт без випічки – це максимально швидко та смачно абсолютно. За наявності сметани та згущеного молока можна зробити просто величезний торт.

І він, і десерт з вівсянки, рецепт якого нижче, можна приготувати до 8 Березня та поліпшити собі настрій.

Торт з вівсянки з бананом та какао / Фото: Семейные рецепты

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Прикрасити його можна шоколадом, кокосовою крихтою або горіхами.

Рецепт знайшли на каналі Сімейні рецепти.

Торт з вівсянки з бананом та какао

Торт з вівсянки з бананом та какао / Фото: Семейные рецепты

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Інгредієнти:

2 банани;

кориця – за смаком;

3 ст. л. какао;

250 г вівсянки;

шоколад;

олія.

Тут знайдете рецепт цікавого десерту – карамельних черепах – з п'ятьох інгредієнтів.

Як приготувати:

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