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Чудовий десерт без молока та яєць – потрібні вівсянка, какао та банан

Ірина Маслова
6 березня, 09:48
Вівсянка попередньо обсмажується на сухій сковороді кілька хвилин, потім з'єднується із сумішшю з бананів та какао

Торт або десерт без випічки – це максимально швидко та смачно абсолютно. За наявності сметани та згущеного молока можна зробити просто величезний торт.

І він, і десерт з вівсянки, рецепт якого нижче, можна приготувати до 8 Березня та поліпшити собі настрій.

Торт з вівсянки з бананом та какао / Фото: Семейные рецепты

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Прикрасити його можна шоколадом, кокосовою крихтою або горіхами.

Рецепт знайшли на каналі Сімейні рецепти.

Торт з вівсянки з бананом та какао

Торт з вівсянки з бананом та какао / Фото: Семейные рецепты

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Інгредієнти:

  • 2 банани;
  • кориця – за смаком;
  • 3 ст. л. какао;
  • 250 г вівсянки;
  • шоколад;
  • олія.

Тут знайдете рецепт цікавого десерту – карамельних черепах – з п'ятьох інгредієнтів.

Як приготувати:

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  1. Банани подрібнити блендером. Додати корицю. Додати какао та ретельно перемішати.
  2. Вівсянку обсмажити на сухій сковороді 2-3 хвилини. Змішати з банановою сумішшю.
  3. Форму для десерту змастити олією і щільно викласти масу. Між шарами маси можна викласти кільця банана.
  4. Відправити у морозилку на 15 хвилин.
  5. Шоколад розтопити на водяній бані та полити торт. Відправити у холодильник до застигання.