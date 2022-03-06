Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Еда

Замечательный десерт без молока и яиц – нужны овсянка, какао и банан

Ирина Маслова
6 марта, 09:48
Овсянка предварительно обжаривается на сухой сковороде несколько минут, потом соединяется со смесью из бананов и какао

Торт или десерт без выпечки – это максимально быстро и вкусно абсолютно. При наличии сметаны и сгущенки можно сделать просто огромный торт.

И он, и десерт из овсянки, рецепт которого ниже, можно приготовить к 8 Марта и поднять себе настроение.

Торт из овсянки с бананом и какао / Фото: Семейные рецепты

Реклама

Украсить его можно шоколадом, кокосовой крошкой или орехами.

Рецепт нашли на канале Семейные рецепты.

Торт из овсянки с бананом и какао

Торт из овсянки с бананом и какао / Фото: Семейные рецепты

Реклама

Ингредиенты:

  • 2 банана;
  • корица – по вкусу;
  • 3 ст. л. какао;
  • 250 г овсянки;
  • шоколад;
  • растительное масло.

Здесь найдете рецепт интересного десерта – карамельных черепах – из пяти ингредиентов.

Как приготовить:

Реклама
  1. Бананы измельчить блендером. Добавить корицу. Добавить какао и тщательно перемешать.
  2. Овсянку обжарить на сухой сковороде 2-3 минуты. Смешать с банановой смесью.
  3. Форму для десерта смазать растительным маслом и плотно выложить массу. Между слоями массы можно выложить колечки банана.
  4. Отправить в морозилку на 15 минут.
  5. Шоколад растопить на водяной бане и полить торт. Отправить в холодильник до застывания.