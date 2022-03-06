Замечательный десерт без молока и яиц – нужны овсянка, какао и банан

Торт или десерт без выпечки – это максимально быстро и вкусно абсолютно. При наличии сметаны и сгущенки можно сделать просто огромный торт.
И он, и десерт из овсянки, рецепт которого ниже, можно приготовить к 8 Марта и поднять себе настроение.
Торт из овсянки с бананом и какао / Фото: Семейные рецепты
Украсить его можно шоколадом, кокосовой крошкой или орехами.
Рецепт нашли на канале Семейные рецепты.
Торт из овсянки с бананом и какао
Торт из овсянки с бананом и какао / Фото: Семейные рецепты
Ингредиенты:
- 2 банана;
- корица – по вкусу;
- 3 ст. л. какао;
- 250 г овсянки;
- шоколад;
- растительное масло.
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Как приготовить:
- Бананы измельчить блендером. Добавить корицу. Добавить какао и тщательно перемешать.
- Овсянку обжарить на сухой сковороде 2-3 минуты. Смешать с банановой смесью.
- Форму для десерта смазать растительным маслом и плотно выложить массу. Между слоями массы можно выложить колечки банана.
- Отправить в морозилку на 15 минут.
- Шоколад растопить на водяной бане и полить торт. Отправить в холодильник до застывания.