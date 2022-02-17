Торт без выпечки весом почти в два килограмма – нужны бананы, сметана и сгущенка

Сметана и сгущенка – это крем, в нем будет желатин. Несколько часов после формовки готовый торт должен побыть в холодильнике

Торт без выпечки из печенья / Фото: РЕЦЕПТЫ НАТАЛИ

Торты без выпечки – это удобные десерты и нужно очень постараться, чтобы они не получились. То есть с ними справятся все, у кого возникнет желание это приготовить.

Об одном таком, известном для многих из детства, "Творожном домике", мы подробно рассказывали.

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В этот торт нужно два вида печенья, сливочное и шоколадное. Оно выгодно будет выглядеть на фоне белого крема.

Как приготовить этот торт на канале РЕЦЕПТЫ НАТАЛИпосмотрели более миллиона любителей подобных десертов. Это видео будет ниже.

Торт без выпечки из печенья

Ингредиенты:

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печенье светлое и шоколадное – по 80 г;

бананы – 2 шт.

сметана, сгущенка – по 300 г;

желатин быстрорастворимый – 25 г;

какао – для украшения;

100 мл холодной воды.

Здесь узнаете, как сделать красивые пирожные без выпечки. Тоже нужны печенье, а еще – какао, орехи, молоко.

Как приготовить:

Желатин залить холодной водой, оставить для набухания. Дно формы застелить пергаментом. Борта смазать растительным маслом и тоже выстелить пергаментом. Печенье поломать руками. Банан порезать кольцами. На дно формы выложить слой из темного и шоколадного печенья. Затем чередовать печенье с бананами и так, пока не закончатся ингредиенты. Сметану соединить со сгущенкой, добавить желатин и перемешать. Масса получится жидкой. Залить смесью печенье с бананами. Затянуть пленкой отправить в холодильник на несколько часов. Украсить какао.

Здесь можно посмотреть каким действительно большим и красивым получается этот торт.