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Новогодний десерт "Еловые шишки" без выпечки и из самых доступных продуктов

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
15 декабря, 11:24
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Десерт готовится по принципу пирожного "Картошка": измельченное печенье соединяется со сливочным маслом и какао. Чешуйки шишек – это шоколадные кукурузные хлопья
Десерт "Еловые шишки"
Десерт "Еловые шишки" / Фото: gotovimop.com

Очень атмосферно, когда десерты на Новый год-2022 плотно ассоциируются с соответствующей атрибутикой.

Эти "Еловые шишки" могут стать не только главными на праздничном столе, но и украшать новогодние торты.

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Их не нужно выпекать, они формируются из песочного печенья и сливочного масла. В конце не забудьте притрусить десерт сахарной пудрой.

На сайте Gotovimop.com обещают, что из этого количества ингредиентов получится 15 вкуснейших пирожных.

Десерт "Еловые шишки"

Ингредиенты:

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  • Печенье песочное – 300 г
  • Молоко – 200 мл
  • Кукурузные хлопья (шоколадные) – 200 г
  • Масло сливочное, грецкие орехи – по 100 г
  • Какао – 3 ст. л.
  • Сахар – 2 ст. л.
  • Мука, сахарная пудра – по 1 ст. л.

Как приготовить:

  1. Печенье измельчить до мелкой крошки. Грецкие орехи измельчить, но не сильно. Соединить с печеньем.
  2. Для крема в сотейнике соединить 2 ст. л. сахара, 1 ст. л. муки и 3 ст. л. просеянного какао. Перемешать. Налить молоко, перемешать и варить на среднем огне, постоянно перемешивая. Когда крем закипит, варить около 1 минуты. Снять с огня.
  3. В крем добавить сливочное масло, перемешать до его растворения.
  4. Горячий крем влить к измельченному печенью с орехами. Перемешать до однородного состояния. Дать остыть до комнатной температуры и поставить на 1 час в холодильник.
  5. Из шоколадной массы скатать конусообразные фигурки. Поставить на доску. Это будет основанием шишки.
  6. В приготовленное основание вставить кукурузные хлопья, это будут чешуйки. Хлопья вставлять рядами, начиная снизу. В самом конце аккуратно прижать руками и придать шишке окончательную форму. Готовые шишки отправить в холодильник.
  7. Перед подачей украсить сахарной пудрой.

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Ирина Маслова
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