Новогодний десерт "Еловые шишки" без выпечки и из самых доступных продуктов

Десерт "Еловые шишки" / Фото: gotovimop.com
Очень атмосферно, когда десерты на Новый год-2022 плотно ассоциируются с соответствующей атрибутикой.
Эти "Еловые шишки" могут стать не только главными на праздничном столе, но и украшать новогодние торты.
Их не нужно выпекать, они формируются из песочного печенья и сливочного масла. В конце не забудьте притрусить десерт сахарной пудрой.
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Десерт "Еловые шишки"
Ингредиенты:
- Печенье песочное – 300 г
- Молоко – 200 мл
- Кукурузные хлопья (шоколадные) – 200 г
- Масло сливочное, грецкие орехи – по 100 г
- Какао – 3 ст. л.
- Сахар – 2 ст. л.
- Мука, сахарная пудра – по 1 ст. л.
Как приготовить:
- Печенье измельчить до мелкой крошки. Грецкие орехи измельчить, но не сильно. Соединить с печеньем.
- Для крема в сотейнике соединить 2 ст. л. сахара, 1 ст. л. муки и 3 ст. л. просеянного какао. Перемешать. Налить молоко, перемешать и варить на среднем огне, постоянно перемешивая. Когда крем закипит, варить около 1 минуты. Снять с огня.
- В крем добавить сливочное масло, перемешать до его растворения.
- Горячий крем влить к измельченному печенью с орехами. Перемешать до однородного состояния. Дать остыть до комнатной температуры и поставить на 1 час в холодильник.
- Из шоколадной массы скатать конусообразные фигурки. Поставить на доску. Это будет основанием шишки.
- В приготовленное основание вставить кукурузные хлопья, это будут чешуйки. Хлопья вставлять рядами, начиная снизу. В самом конце аккуратно прижать руками и придать шишке окончательную форму. Готовые шишки отправить в холодильник.
- Перед подачей украсить сахарной пудрой.
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