Сніданок за 15 хвилин – рецепт піци-бутербродів, соковитих на хрусткому батоні

Креативний підхід до піци не перестає дивувати. Про тренд – піцу в хлібних кубиках – ми розповідали, обов'язково спробуйте.

Піца-бутерброди – хоч і без особливого креативу, але дуже простий та смачний сніданок. Зручно, якщо ви й не з'їсте всі одразу, потім їх можна швидко підігріти на сковороді або в мікрохвильовці.

Гарячі піца-бутерброди на сніданок

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Використовується ковбаса або сосиски, один помідор, зелень, трохи твердого сиру та майонезу або томатного соусу.

Ідею цього сніданку знайшли на каналі Найкращі Рецепти.

Гарячі піца-бутерброди

Гарячі піца-бутерброди

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Складові:

8 скибочок батона;

один середній помідор;

ковбаса;

по 100 г твердого сиру та зелені;

2 ст. л. майонезу.

Як приготувати:

Хліб тонко порізати. Нарізані помідори та ковбасу з'єднати. Додати тертий сир, зелень, майонез та перемішати. Пергамент злегка змастити олією, викласти хліб, зверху – начинку. Запікати 6-8 хвилин за 200 градусів.

Як готує піцу-бутерброди авторка рецепта – дивіться в ролику.

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