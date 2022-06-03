Завтрак за 15 минут – рецепт пиццы-бутербродов, сочных на хрустящем батоне

Креативный подход к пицце не перестает удивлять. О тренде – пицце в хлебных кубиках – мы рассказывали, обязательно попробуйте.
Пицца-бутерброды – хоть и без особого креатива, но очень простой и вкусный завтрак. Удобно, что если вы и не съедите все сразу, потом их можно быстро подогреть на сковороде или в микроволновке.
Горячие пицца-бутерброды на завтрак / Фото: Инстаграм
Используется колбаса или сосиски, один помидор, зелень, немного сыра и майонеза или томатного соуса.
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Горячие пицца-бутерброды
Горячие пицца-бутерброды / Фото: www.brit.co
Ингредиенты:
- 8 ломтиков батона;
- один средний помидор;
- колбаса;
- по 100 г сыра и зелени;
- 2 ст. л. майонеза.
Как приготовить:
- Хлеб тонко нарезать. Нарезанные помидоры и колбасу соединить.
- Добавить тертый сыр, зелень, майонез и перемешать.
- Пергамент слегка смазать растительным маслом, выложить хлеб, сверху – начинку.
- Запекать 6-8 минут при 200 градусах.
Как готовит пиццу-бутерброды автор рецепта – смотрите в ролике.
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