Зірки азійського стритфуду – рецепт парових булочок бао та їхня історія

Ймовірно, це найдавніші булочки, відомі людству, які успішно існують уже не одну сотню років. За формою нагадують булочки "Дома Паркерів", які теж у вигляді півмісяця, тільки з дріжджового тіста.

Тож якщо є бажання зустріти китайський Новий рік, який настане вранці 1 лютого, з їхніми ж частуваннями, можна приготувати бао. Для антуражу.

Китайські парові булочки бао / Фото: seonkyounglongest.com

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Бао – не новорічна їжа, китайці їдять їх на сніданок. Рецепт булочок від seonkyounglongest.com без начинки, її обирайте на власний смак.

Були свого роду хабарем, врятували життя і стали культовою вуличною їжею Азії

Булочки бао / Фото: instagram.com/deliciousplace.pl

Це тепер їх їдять повсюдно та не лише в Азії. У великих європейських містах бао можна зустріти у китайських крамницях вуличної їжі.

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Є легенда, що у далекому третьому столітті нашої ери полководець Чжуге Лян дав хабар противнику.

Йому та його війську треба було перейти річку, ворог, щоб не заважати переправі, попросив відкуп у вигляді п'ятдесяти голів воїнів Чжуге.

Тоді й було вигадано зліпити з тіста щось на зразок людської голови та пустити по воді.

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Полководця пропустили, а бао, тільки значно менших розмірів, народилися. І успішно живуть дотепер.

Китайські парові булочки бао

Китайські парові булочки бао / Фото: seonkyounglongest.com

Інгредієнти на 14-16 штук:

1/3 склянки теплої води;

1/2 склянки теплого молока;

1 ст. л. сухих дріжджів;

4 ст. л. цукру;

2 ст. л. олії;

2 1/2 склянки борошна;

1/2 ч. л. розпушувача;

1/4 ч. л. солі.

Рецепт цікавих булочок, що вистрибують, – поповірів – знайдете тут.

Як приготувати: