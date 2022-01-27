Звезды азиатского стритфуда – рецепт паровых булочек бао и их история

Вероятно, это самые древние булочки, известные человечеству, которые успешно существуют вот уже не одну сотню лет. По форме напоминают булочки "Дома Паркеров", которые тоже в виде полумесяца, только из дрожжевого теста.
Так что если есть желание встретить китайский Новый год, который наступит утром 1 февраля, с их же угощениями, то можно приготовить бао. Для антуража.
Китайские паровые булочки бао / Фото: seonkyounglongest.com
Бао – не новогодняя еда, китайцы предпочитают их на завтрак. Рецепт булочек от seonkyounglongest.com без начинки, ее выбирайте на свое усмотрение.
Были своего рода взяткой, спасли жизни и стали культовой уличной едой Азии
Это теперь их едят повсеместно и не только в Азии. В крупных европейских городах бао можно встретить в китайских киосках уличной еды.
Есть легенда, что в далеком третьем веке нашей эры полководец Чжугэ Лян дал взятку противнику.
Ему и его войску нужно было перейти реку, враг, чтобы не мешать переправе, попросил откуп в виде пятидесяти голов воинов Чжугэ.
Тогда и было придумано слепить из теста что-то наподобие человеческой головы и пустить по воде.
Полководца пропустили, а бао, только значительно меньших размеров, родились. И успешно живут до сих пор.
Китайские паровые булочки бао
Ингредиенты на 14-16 штук:
- 1/3 стакана теплой воды;
- 1/2 стакана теплого молока;
- 1 ст. л. сухих дрожжей;
- 4 ст. л. сахара;
- 2 ст. л. растительного масла;
- 2 1/2 стакана муки;
- 1/2 ч. л. разрыхлителя;
- 1/4 ч. л. соли.
Рецепт интересных выпрыгивающих булочек – поповеров – найдете здесь.
Как приготовить:
- Смешайте теплую воду, молоко, активные дрожжи, сахар и масло. Взбейте, чтобы дрожжи и сахар растворились, затем дайте постоять 5-10 минут.
- Смешайте муку, сахар, разрыхлитель и соль в миксере или руками.
- Вылейте влажные ингредиенты к смеси сухих ингредиентов. Начните взбивать миксером на низкой скорости, чтобы медленно смешать все ингредиенты, затем – на средней скорости. Тесто должно быть эластичным и очень мягким, но не липнуть.
- Соберите в шар, накройте пленкой и оставьте в теплом месте, пока тесто не увеличится в объеме втрое, примерно на 2 часа.
- Положите поднятое тесто на рабочую поверхность. Раскатайте тесто 2 см. Вырежьте круги с помощью стакана.
- Слегка смажьте бао растительным маслом и сложите пополам в форме полумесяца. Положите на пергаментную бумагу, накройте и дайте постоять еще 30 минут.
- Доведите воду до кипения в пароварке. Готовьте на пару под крышкой от 8 до 12 минут. Затем приоткройте крышку и готовьте 2-3 минуты.