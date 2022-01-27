Звезды азиатского стритфуда – рецепт паровых булочек бао и их история

Вероятно, это самые древние булочки, известные человечеству, которые успешно существуют вот уже не одну сотню лет. По форме напоминают булочки "Дома Паркеров", которые тоже в виде полумесяца, только из дрожжевого теста.

Так что если есть желание встретить китайский Новый год, который наступит утром 1 февраля, с их же угощениями, то можно приготовить бао. Для антуража.

Китайские паровые булочки бао / Фото: seonkyounglongest.com

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Бао – не новогодняя еда, китайцы предпочитают их на завтрак. Рецепт булочек от seonkyounglongest.com без начинки, ее выбирайте на свое усмотрение.

Были своего рода взяткой, спасли жизни и стали культовой уличной едой Азии

Булочки бао / Фото: instagram.com/deliciousplace.pl

Это теперь их едят повсеместно и не только в Азии. В крупных европейских городах бао можно встретить в китайских киосках уличной еды.

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Есть легенда, что в далеком третьем веке нашей эры полководец Чжугэ Лян дал взятку противнику.

Ему и его войску нужно было перейти реку, враг, чтобы не мешать переправе, попросил откуп в виде пятидесяти голов воинов Чжугэ.

Тогда и было придумано слепить из теста что-то наподобие человеческой головы и пустить по воде.

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Полководца пропустили, а бао, только значительно меньших размеров, родились. И успешно живут до сих пор.

Китайские паровые булочки бао

Китайские паровые булочки бао / Фото: seonkyounglongest.com

Ингредиенты на 14-16 штук:

1/3 стакана теплой воды;

1/2 стакана теплого молока;

1 ст. л. сухих дрожжей;

4 ст. л. сахара;

2 ст. л. растительного масла;

2 1/2 стакана муки;

1/2 ч. л. разрыхлителя;

1/4 ч. л. соли.

Рецепт интересных выпрыгивающих булочек – поповеров – найдете здесь.

Как приготовить: