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Звезды азиатского стритфуда – рецепт паровых булочек бао и их история

Ирина Маслова
27 января, 12:37
Это булочки китайцы предпочитают на завтрак, покупают их в уличных лавках. Бывают с начинкой из свинины или грибов, или сладкими – с бобовой пастой

Вероятно, это самые древние булочки, известные человечеству, которые успешно существуют вот уже не одну сотню лет. По форме напоминают булочки "Дома Паркеров", которые тоже в виде полумесяца, только из дрожжевого теста.

Так что если есть желание встретить китайский Новый год, который наступит утром 1 февраля, с их же угощениями, то можно приготовить бао. Для антуража.

Китайские паровые булочки бао / Фото: seonkyounglongest.com

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Бао – не новогодняя еда, китайцы предпочитают их на завтрак. Рецепт булочек от seonkyounglongest.com без начинки, ее выбирайте на свое усмотрение.

Были своего рода взяткой, спасли жизни и стали культовой уличной едой Азии

Булочки бао / Фото: instagram.com/deliciousplace.pl

Это теперь их едят повсеместно и не только в Азии. В крупных европейских городах бао можно встретить в китайских киосках уличной еды.

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Есть легенда, что в далеком третьем веке нашей эры полководец Чжугэ Лян дал взятку противнику.

Ему и его войску нужно было перейти реку, враг, чтобы не мешать переправе, попросил откуп в виде пятидесяти голов воинов Чжугэ.

Тогда и было придумано слепить из теста что-то наподобие человеческой головы и пустить по воде.

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Полководца пропустили, а бао, только значительно меньших размеров, родились. И успешно живут до сих пор.

Китайские паровые булочки бао

Китайские паровые булочки бао / Фото: seonkyounglongest.com

Ингредиенты на 14-16 штук:

  • 1/3 стакана теплой воды;
  • 1/2 стакана теплого молока;
  • 1 ст. л. сухих дрожжей;
  • 4 ст. л. сахара;
  • 2 ст. л. растительного масла;
  • 2 1/2 стакана муки;
  • 1/2 ч. л. разрыхлителя;
  • 1/4 ч. л. соли.

Рецепт интересных выпрыгивающих булочек – поповеров – найдете здесь.

Как приготовить:

  1. Смешайте теплую воду, молоко, активные дрожжи, сахар и масло. Взбейте, чтобы дрожжи и сахар растворились, затем дайте постоять 5-10 минут.
  2. Смешайте муку, сахар, разрыхлитель и соль в миксере или руками.
  3. Вылейте влажные ингредиенты к смеси сухих ингредиентов. Начните взбивать миксером на низкой скорости, чтобы медленно смешать все ингредиенты, затем – на средней скорости. Тесто должно быть эластичным и очень мягким, но не липнуть.
  4. Соберите в шар, накройте пленкой и оставьте в теплом месте, пока тесто не увеличится в объеме втрое, примерно на 2 часа.
  5. Положите поднятое тесто на рабочую поверхность. Раскатайте тесто 2 см. Вырежьте круги с помощью стакана.
  6. Слегка смажьте бао растительным маслом и сложите пополам в форме полумесяца. Положите на пергаментную бумагу, накройте и дайте постоять еще 30 минут.
  7. Доведите воду до кипения в пароварке. Готовьте на пару под крышкой от 8 до 12 минут. Затем приоткройте крышку и готовьте 2-3 минуты.