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3 эффектных мясных пирога, которые украсят любой праздник

Ирина Маслова
29 ноября, 12:27
Тесто одного из них, который с говядиной, замешивается на кефире. Для пирога с фаршем индейки вместо теста будет картофельное пюре. В итальянский пирог нужно немного моцареллы и пармезана

Пироги на день рождения несомненно создадут уютную атмосферу. Их можно подавать порционно как горячую закуску или даже вместо основного блюда.

В итальянский мясной пирог по рецепту diana_di_recipes, кроме фарша, нужно немного сухого красного вина.

Мясные пироги на день рождения / Фото: instagram.com/yana_balakina/

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Для пирога с индейкой от family_style_magazine тесто не понадобится вообще, вместо него будет картофельное пюре.

Фудблогер natasha_shvartser предлагает испечь пирог с говядиной, тесто для которого замешивается на кефире.

Пирог с говядиной

Пирог с говядиной / Фото: instagram.com/natasha_shvartser

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Ингредиенты для теста:

  • 250 мл кефир;
  • 450 г мука;
  • 10 г сухие дрожжи;
  • 30 г сахар;
  • соль;
  • 30 г подсолнечное масло.

Для начинки:

  • 300 г говяжий фарш;
  • кинза, базилик (свежие);
  • половина луковицы;
  • 2 зуб. чеснока;
  • перец чили – по вкусу;
  • соль, перец.

Как приготовить:

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  1. Кефир, дрожжи, сахар, прогреть в сотейнике до 40 градусов. В муку добавить соль, кефир, масло, замесить тесто до однородности на столе. Убрать в теплое место на 40-60 минут. Из такого количества получится 2 пирога небольшого диаметра.
  2. Лук обжарить на небольшом количестве масла, остудить, добавить в фарш, чеснок мелко нарезать, кинзу, базилик нарезать, добавить соль, перец, перемешать, дать фаршу постоять в холодильнике под пленкой.
  3. Тесто разделить на 2 части, раскатать в круг. В центр выложить, плотно скрепить края к центру.
  4. Перевернуть пирог и скалкой раскатать, распределяя начинку внутри. В центре сделать отверстие, чтобы пирог "дышал".
  5. Выпекать около 30 минут при 180 градусах. Горячий пирог обильно смазать сливочным маслом.

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Пирог с индейкой без теста

Пирог с индейкой без теста / Фото: instagram.com/family_style_magazine/

Ингредиенты:

  • 400 г фарш индейки;
  • по 1 шт. болгарский перец, лук, морковь, зубчик чеснока;
  • 2 ст. л. томатная паста;
  • 100 мл сухого, красного вина;
  • 400 г картофельное пюре;
  • соль, перец;
  • 2 шт. яйца;
  • 500 г твердого сыра.

Как приготовить:⠀

  1. На растительном масле обжарить измельченные лук, чеснок, перец, морковь. Добавить фарш и продолжить обжаривать. Добавить томатную пасту, соль, перец и вино. Тушить 2 минуты.
  2. Отварить яйцо вкрутую. Другое яйцо добавить в картофельное пюре и хорошо взбить вилкой.
  3. В форму выложить мясную основу, затем – слой тертого сыра, рубленое яйцо и накрыть картофельным пюре.
  4. Выпекать при 200 градусах около 10 минут.

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Итальянский мясной пирог

Итальянский мясной пирог / Фото: instagram.com/diana_di_recipes/

Ингредиенты для теста:

  • 160 г ледяное сливочное масло 82,5%;
  • 400 г мука;
  • 2 яйца С1;
  • щепотка соли;
  • 30-50 мл воды.

Для начинки:

  • 500 г фарш;⠀
  • по 1 шт. морковь, некрупная луковица, зубчик чеснока, стебель сельдерея;
  • 1 ч. л. базилик;
  • 50 мл красное сухое вино;
  • 150 г томатный соус или паста;
  • 100 г моцарелла;
  • 1 ст. л. пармезан;
  • соль, перец.

Как приготовить:⠀

  1. Для теста соединить в блендере муку, соль и кубики сливочного масла в крошку. Добавить взбитые вилкой яйца и замесить руками крутое тесто. По необходимости частями добавить воду. Тесто должно легко собираться в шар.
  2. Обернуть тесто в пленку и убрать в холодильник на 40 минут.
  3. Для начинки нарезать овощи маленьким кубиком, обжарить на небольшом количестве растительного масла.
  4. Добавить фарш и, постоянно разбивая комочки лопаткой, довести его до готовности. Влить вино, добавить специи и выпарить алкоголь.
  5. Добавить томатную пасту и готовить до испарения жидкости. Начинка не должна быть жидкой.
  6. Остудить начинку, добавить натертые сыры и перемешать. Сыр не должен начать плавиться.
  7. Тесто разделить на две части, одна из них в два раза больше другой.
  8. На припыленной поверхности раскатать пласт толщиной около 3 мм и выложить в форму, формируя борта 2-3 см высотой.
  9. Выложить начинку, плотно утрамбовав, и накрыть меньшим пластом теста. Срезать лишнее тесто, скрепить края.
  10. Смазать пирог взбитым яйцом и выпекать 50 минут при 180 градусах.
  11. Готовый пирог смазать сливочным маслом и остудить.