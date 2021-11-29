3 ефектних м'ясних пироги, які прикрасять будь-яке свято

Пироги на день народження безперечно створять затишну атмосферу. Їх можна подавати порційно як гарячу закуску або навіть замість основної страви.
В італійський м'ясний пиріг за рецептом diana_di_recipes, крім фаршу, потрібно трохи сухого червоного вина.
М'ясні пироги на день народження / Фото: instagram.com/yana_balakina/
Для пирога з індичкою від family_style_magazine тіста не треба взагалі, замість нього буде картопляне пюре.
Фудблогерка natasha_shvartser пропонує спекти пиріг з яловичиною, тісто для якого замішується на кефірі.
Пиріг з яловичиною
Пиріг з яловичиною / Фото: instagram.com/natasha_shvartser
Інгредієнти для тіста:
- 250 мл кефір;
- 450 г борошно;
- 10 г сухі дріжджі;
- 30 г цукор;
- сіль;
- 30 г соняшникова олія.
Для начинки:
- 300 г яловичий фарш;
- кінза, базилік (свіжі);
- половина цибулини;
- 2 зуб. часнику;
- перець чилі – за смаком;
- сіль, перець.
Як приготувати:
- Кефір, дріжджі, цукор, прогріти у сотейнику до 40 градусів. У борошно додати сіль, олію. Замісити тісто до однорідності на столі. Поставити в тепле місце на 40-60 хвилин. З такої кількості вийде 2 пироги невеликого діаметра.
- Цибулю обсмажити на невеликій кількості олії, остудити, додати у фарш, часник дрібно нарізати, кінзу, базилік нарізати, додати сіль, перець, перемішати, дати фаршу постояти в холодильнику під плівкою.
- Тісто розділити на 2 частини, розкочати у коло. У центр викласти, щільно скріпити краї до центру.
- Перевернути пиріг і розкачати качалкою, розподіляючи начинку всередині. У центрі зробити отвір, щоби пиріг "дихав".
- Випікати близько 30 хвилин за 180 градусів. Гарячий пиріг рясно змастити вершковим маслом.
Пиріг з індичкою без тіста
Пиріг з індичкою без тіста / Фото: instagram.com/family_style_magazine/
Інгредієнти:
- 400 г фарш індички;
- за 1 шт. болгарський перець, цибуля, морква, зубчик часнику;
- 2 ст. л. томатна паста;
- 100 мл сухого червоного вина;
- 400 г картопляне пюре;
- сіль, перець;
- 2 шт. яйця;
- 500 м твердого сиру.
Як приготувати:⠀
- На олії обсмажити подрібнені цибулю, часник, перець, моркву. Додати фарш і продовжити обсмажувати. Додати томатну пасту, сіль, перець та вино. Тушкувати 2 хвилини.
- Відварити яйце круто. Інше яйце додати в картопляне пюре і добре збити виделкою.
- У форму викласти м'ясну основу, потім шар тертого сиру, рубане яйце і накрити картопляним пюре.
- Випікати за 200 градусів близько 10 хвилин.
Італійський м'ясний пиріг
Італійський м'ясний пиріг / Фото: instagram.com/diana_di_recipes/
Інгредієнти для тіста:
- 160 г крижане вершкове масло 82,5%;
- 400 г борошно;
- 2 яйця С1;
- дрібка солі;
- 30-50 мл води.
Для начинки:
- 500 г фарш;⠀
- за 1 шт. морква, дрібна цибулина, зубчик часнику, стебло селери;
- 1 ч. л. базилік;
- 50 мл червоне сухе вино;
- 150 г томатний соус або паста;
- 100 г моцарела;
- 1 ст. л. пармезан;
- сіль, перець.
Як приготувати:⠀
- Для тіста з'єднати в блендері борошно, сіль та кубики вершкового масла в крихту. Додати збиті виделкою яйця і замісити руками круте тісто. За потреби частинами додати воду. Тісто має легко збиратися в кулю.
- Обернути тісто у плівку і прибрати в холодильник на 40 хвилин.
- Для начинки нарізати овочі маленьким кубиком, обсмажити на невеликій кількості олії.
- Додати фарш і, постійно розбиваючи грудочки лопаткою, довести його до готовності. Влити вино, додати спеції та випарити алкоголь.
- Додати томатну пасту та готувати до випаровування рідини. Начинка не має бути рідкою.
- Остудити начинку, додати натерті сири і перемішати. Сир не має почати плавитися.
- Тісто розділити на дві частини, одна з них вдвічі більша за іншу.
- На припиленій поверхні розкотити пласт завтовшки близько 3 мм і викласти у форму, формуючи борти 2-3 см заввишки.
- Викласти начинку, щільно втрамбувавши, і накрити меншим пластом тіста. Зрізати зайве тісто, скріпити краї.
- Змастити пиріг збитим яйцем і випікати 50 хвилин за 180 градусів.
- Готовий пиріг змастити вершковим маслом і остудити.