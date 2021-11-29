3 ефектних м'ясних пироги, які прикрасять будь-яке свято

Пироги на день народження безперечно створять затишну атмосферу. Їх можна подавати порційно як гарячу закуску або навіть замість основної страви.

В італійський м'ясний пиріг за рецептом diana_di_recipes, крім фаршу, потрібно трохи сухого червоного вина.

М'ясні пироги на день народження / Фото: instagram.com/yana_balakina/

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Для пирога з індичкою від family_style_magazine тіста не треба взагалі, замість нього буде картопляне пюре.

Фудблогерка natasha_shvartser пропонує спекти пиріг з яловичиною, тісто для якого замішується на кефірі.

Пиріг з яловичиною

Пиріг з яловичиною / Фото: instagram.com/natasha_shvartser

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Інгредієнти для тіста:

250 мл кефір;

450 г борошно;

10 г сухі дріжджі;

30 г цукор;

сіль;

30 г соняшникова олія.

Для начинки:

300 г яловичий фарш;

кінза, базилік (свіжі);

половина цибулини;

2 зуб. часнику;

перець чилі – за смаком;

сіль, перець.

Як приготувати:

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Кефір, дріжджі, цукор, прогріти у сотейнику до 40 градусів. У борошно додати сіль, олію. Замісити тісто до однорідності на столі. Поставити в тепле місце на 40-60 хвилин. З такої кількості вийде 2 пироги невеликого діаметра. Цибулю обсмажити на невеликій кількості олії, остудити, додати у фарш, часник дрібно нарізати, кінзу, базилік нарізати, додати сіль, перець, перемішати, дати фаршу постояти в холодильнику під плівкою. Тісто розділити на 2 частини, розкочати у коло. У центр викласти, щільно скріпити краї до центру. Перевернути пиріг і розкачати качалкою, розподіляючи начинку всередині. У центрі зробити отвір, щоби пиріг "дихав". Випікати близько 30 хвилин за 180 градусів. Гарячий пиріг рясно змастити вершковим маслом.

Пиріг з індичкою без тіста

Пиріг з індичкою без тіста / Фото: instagram.com/family_style_magazine/

Інгредієнти:

400 г фарш індички;

за 1 шт. болгарський перець, цибуля, морква, зубчик часнику;

2 ст. л. томатна паста;

100 мл сухого червоного вина;

400 г картопляне пюре;

сіль, перець;

2 шт. яйця;

500 м твердого сиру.

Як приготувати:⠀

На олії обсмажити подрібнені цибулю, часник, перець, моркву. Додати фарш і продовжити обсмажувати. Додати томатну пасту, сіль, перець та вино. Тушкувати 2 хвилини. Відварити яйце круто. Інше яйце додати в картопляне пюре і добре збити виделкою. У форму викласти м'ясну основу, потім шар тертого сиру, рубане яйце і накрити картопляним пюре. Випікати за 200 градусів близько 10 хвилин.

Італійський м'ясний пиріг

Італійський м'ясний пиріг / Фото: instagram.com/diana_di_recipes/

Інгредієнти для тіста:

160 г крижане вершкове масло 82,5%;

400 г борошно;

2 яйця С1;

дрібка солі;

30-50 мл води.

Для начинки:

500 г фарш;⠀

за 1 шт. морква, дрібна цибулина, зубчик часнику, стебло селери;

1 ч. л. базилік;

50 мл червоне сухе вино;

150 г томатний соус або паста;

100 г моцарела;

1 ст. л. пармезан;

сіль, перець.

Як приготувати:⠀