Листкові пироги на день народження – готуються швидко, виходять смачно

А чому б і ні? Чому не продемонструвати свою майстерність, гостинність та приготувати пироги на день народження.
Пироги з листкового тіста готуються дуже легко та швидко, тіста в них, зрозуміло, небагато. А от соковитої та ароматної достатньо.
Для пирога від фудблогерки zarychanska, крім твердого сиру, потрібен сир. Цікаве рішення пирога із шинкою від grodno_mk – він запікається у вигляді вінка.
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Рецепт від gotovim_vkusno_doma_7292 вимагає наявності відвареного курячого філе.
Листковий пиріг з куркою
Інгредієнти:
- 500 г листкового бездрожжевого тіста;
- 250 г відвареного курячого філе;
- по 150 г твердого сиру, цибулі;
- 2 ст. л.олії;
- сіль, перець, зелень – за смаком;
- яйце;
- білий кунжут.
Як приготувати:
- Тісто розморозити за кімнатної температури. Цибулю нарізати півкільцями і обсмажити на олії до м'якості.
- Сир натерти на тертці, варену курку розібрати на волокна.
- Змішати курку, цибулю, сир, додати зелень, сіль, перець та перемішати.
- Тісто розкачати у прямокутник. Викласти всередину начинку.
- Вільні краї тіста нарізати косими смужками завширшки 1-1,5 сантиметра. Починаючи згори, загорнути смужки на начинку, по черзі праворуч, потім ліворуч. Тобто заплести косу.
- Змастити пиріг яйцем, посипати кунжутом і випікати в розігрітій до 180-190 градусів духовці 25-30 хвилин до золотавого кольору.
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Пиріг-вінок із шинкою та сиром
Інгредієнти:
- 500 г листкового тіста;
- 500 г шинки;
- 150 г твердого сиру;
- 2 яйця;
- свіжа зелень;
- чорний мелений перець;
- кунжут.
Як приготувати:⠀
- Тісто розкачати та нарізати на трикутники. Викласти їх на змащене деко, розташувавши по колу.
- Зверху розкласти скибочки шинки, потім тертий сир, подрібнені варені яйця і знову сир.
- Краї тіста загорнути усередину, кожен кінчик защипнути. Пиріг змастити сумішшю з молока та жовтка, посипати кунжутом.
- Запікати в розігрітій до 180 градусів духовці впродовж 30 хвилин.
- При подачі посипати пиріг дрібно нарізаною зеленню.
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Листковий пиріг з твердим сиром
Інгредієнти:
- 500 г листкового тіста;
- 200 г твердого сиру;
- 400 г сиру 5-9%;
- сушені або свіжі кріп або базилік;
- яйце;
- кунжут, сіль;
- масло вершкове або олія.
Як приготувати:
- Натерти сир на великій тертці. Розморожене листкове тісто розкочати у великий прямокутник, не надто тонко. Викласти сир, кріп, сіль. Щедро посипати сиром.
- Скрутити тісто в рулет та розрізати на рівні частини. Викласти в змащену вершковим маслом форму, змастити пиріг яйцем і посипати кунжутом.
- Запікати в розігрітій до 170 градусів духовці близько 25 хвилин.
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