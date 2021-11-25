Листкові пироги на день народження – готуються швидко, виходять смачно

Їх можна зробити і звичної форми, і у вигляді вінка або коси. У цій добірці в якості начинки – твердий сир, шинка та відварена курка

Листкові пироги на день народження / Фото: Колаж: Сьогодні

А чому б і ні? Чому не продемонструвати свою майстерність, гостинність та приготувати пироги на день народження.

Пироги з листкового тіста готуються дуже легко та швидко, тіста в них, зрозуміло, небагато. А от соковитої та ароматної достатньо.

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Для пирога від фудблогерки zarychanska, крім твердого сиру, потрібен сир. Цікаве рішення пирога із шинкою від grodno_mk – він запікається у вигляді вінка.

Рецепт від gotovim_vkusno_doma_7292 вимагає наявності відвареного курячого філе.

Листковий пиріг з куркою

Листковий пиріг з куркою / Фото: instagram.com/gotovim_vkusno_doma_7292/

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Інгредієнти:

500 г листкового бездрожжевого тіста;

250 г відвареного курячого філе;

по 150 г твердого сиру, цибулі;

2 ст. л.олії;

сіль, перець, зелень – за смаком;

яйце;

білий кунжут.

Як приготувати:

Тісто розморозити за кімнатної температури. Цибулю нарізати півкільцями і обсмажити на олії до м'якості. Сир натерти на тертці, варену курку розібрати на волокна. Змішати курку, цибулю, сир, додати зелень, сіль, перець та перемішати. Тісто розкачати у прямокутник. Викласти всередину начинку. Вільні краї тіста нарізати косими смужками завширшки 1-1,5 сантиметра. Починаючи згори, загорнути смужки на начинку, по черзі праворуч, потім ліворуч. Тобто заплести косу. Змастити пиріг яйцем, посипати кунжутом і випікати в розігрітій до 180-190 градусів духовці 25-30 хвилин до золотавого кольору.

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Пиріг-вінок із шинкою та сиром

Пиріг-вінок з шинкою та сиром / Фото: instagram.com/grodno_mk/

Інгредієнти:

500 г листкового тіста;

500 г шинки;

150 г твердого сиру;

2 яйця;

свіжа зелень;

чорний мелений перець;

кунжут.

Як приготувати:⠀

Тісто розкачати та нарізати на трикутники. Викласти їх на змащене деко, розташувавши по колу. Зверху розкласти скибочки шинки, потім тертий сир, подрібнені варені яйця і знову сир. Краї тіста загорнути усередину, кожен кінчик защипнути. Пиріг змастити сумішшю з молока та жовтка, посипати кунжутом. Запікати в розігрітій до 180 градусів духовці впродовж 30 хвилин. При подачі посипати пиріг дрібно нарізаною зеленню.

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Листковий пиріг з твердим сиром

Листковий пиріг з твердим сиром / Фото: instagram.com/zarychanska/

Інгредієнти:

500 г листкового тіста;

200 г твердого сиру;

400 г сиру 5-9%;

сушені або свіжі кріп або базилік;

яйце;

кунжут, сіль;

масло вершкове або олія.

Як приготувати: