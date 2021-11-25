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Листкові пироги на день народження – готуються швидко, виходять смачно

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
25 листопада, 11:49
В закладинки
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Їх можна зробити і звичної форми, і у вигляді вінка або коси. У цій добірці в якості начинки – твердий сир, шинка та відварена курка
Листкові пироги на день народження
Листкові пироги на день народження / Фото: Колаж: Сьогодні

А чому б і ні? Чому не продемонструвати свою майстерність, гостинність та приготувати пироги на день народження.

Пироги з листкового тіста готуються дуже легко та швидко, тіста в них, зрозуміло, небагато. А от соковитої та ароматної достатньо.

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Для пирога від фудблогерки zarychanska, крім твердого сиру, потрібен сир. Цікаве рішення пирога із шинкою від grodno_mk – він запікається у вигляді вінка.

Рецепт від gotovim_vkusno_doma_7292 вимагає наявності відвареного курячого філе.

Листковий пиріг з куркою

Листковий пиріг з куркою
Листковий пиріг з куркою / Фото: instagram.com/gotovim_vkusno_doma_7292/

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Інгредієнти:

  • 500 г листкового бездрожжевого тіста;
  • 250 г відвареного курячого філе;
  • по 150 г твердого сиру, цибулі;
  • 2 ст. л.олії;
  • сіль, перець, зелень – за смаком;
  • яйце;
  • білий кунжут.

Як приготувати:

  1. Тісто розморозити за кімнатної температури. Цибулю нарізати півкільцями і обсмажити на олії до м'якості.
  2. Сир натерти на тертці, варену курку розібрати на волокна.
  3. Змішати курку, цибулю, сир, додати зелень, сіль, перець та перемішати.
  4. Тісто розкачати у прямокутник. Викласти всередину начинку.
  5. Вільні краї тіста нарізати косими смужками завширшки 1-1,5 сантиметра. Починаючи згори, загорнути смужки на начинку, по черзі праворуч, потім ліворуч. Тобто заплести косу.
  6. Змастити пиріг яйцем, посипати кунжутом і випікати в розігрітій до 180-190 градусів духовці 25-30 хвилин до золотавого кольору.

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Пиріг-вінок із шинкою та сиром

Пиріг-вінок з шинкою та сиром
Пиріг-вінок з шинкою та сиром / Фото: instagram.com/grodno_mk/

Інгредієнти:

  • 500 г листкового тіста;
  • 500 г шинки;
  • 150 г твердого сиру;
  • 2 яйця;
  • свіжа зелень;
  • чорний мелений перець;
  • кунжут.

Як приготувати:⠀

  1. Тісто розкачати та нарізати на трикутники. Викласти їх на змащене деко, розташувавши по колу.
  2. Зверху розкласти скибочки шинки, потім тертий сир, подрібнені варені яйця і знову сир.
  3. Краї тіста загорнути усередину, кожен кінчик защипнути. Пиріг змастити сумішшю з молока та жовтка, посипати кунжутом.
  4. Запікати в розігрітій до 180 градусів духовці впродовж 30 хвилин.
  5. При подачі посипати пиріг дрібно нарізаною зеленню.


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Листковий пиріг з твердим сиром

Листковий пиріг з твердим сиром
Листковий пиріг з твердим сиром / Фото: instagram.com/zarychanska/

Інгредієнти:

  • 500 г листкового тіста;
  • 200 г твердого сиру;
  • 400 г сиру 5-9%;
  • сушені або свіжі кріп або базилік;
  • яйце;
  • кунжут, сіль;
  • масло вершкове або олія.

Як приготувати:

  1. Натерти сир на великій тертці. Розморожене листкове тісто розкочати у великий прямокутник, не надто тонко. Викласти сир, кріп, сіль. Щедро посипати сиром.
  2. Скрутити тісто в рулет та розрізати на рівні частини. Викласти в змащену вершковим маслом форму, змастити пиріг яйцем і посипати кунжутом.
  3. Запікати в розігрітій до 170 градусів духовці близько 25 хвилин.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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