Їжа
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔔 Загроза війни з Росією 🇺🇦 Річниця Євромайдану Маско, хто ти? Маско, хто ти? 🔱 "Вагнергейт" - хто виявився "кротом"?

Салати з виноградом

Сезонна запіканка

Напої осені

Для веганів

Як зберігати інжир

Ідеальный ланч-бокс
СЬОГОДНІ Їжа

Закусочні мафіни на день народження – гості оцінять безумовно

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
22 листопада, 11:11
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Нижче – три рецепти на різний смак. У мафіни можна додати ковбасу або шинку, куряче філе та сир, а також зробити їх овочевими з кабачком та помідорами
Закусочні мафіни на день народження
Закусочні мафіни на день народження / Фото: Колаж: Сьогодні

Дуже вигідна випічка ці мафіни. Зовсім небагато інгредієнтів – і на столі опиниться 12 пишних кексів.

Найчастіше вони бувають десертними, з ягодами, фруктами або шоколадом, але можна перетворити їх на закусочні. Тоді це гаряча або холодна закуска водночас.

Реклама

В мафінах з ковбасою від nastasia_slasti замість неї може бути шинка або варене м'ясо, курячі мафіни від keks_co випікаються на кефірі.

В овочеві за рецептом zakusi_ka йдуть кабачок та помідори.

Овочеві мафіни

Овочеві мафіни
Овочеві мафіни / Фото: instagram.com/zakusi_ka/

Реклама

Інгредієнти:

  • по 1 шт. кабачок, яйце, помідор;
  • 50 г сиру;
  • 4 ст. л. борошна;
  • зелень, сушений часник – за смаком;
  • сіль.

Як приготувати:

  1. Кабачок натерти на тертці, добре віджати. Сир натерти, нарізати помідор кубиком, зелень подрібнити.
  2. Змішати яйце, кабачок, помідор, сир, зелень, сушений часник та сіль, добре перемішати.
  3. Наповнити форми для запікання і відправити в духовку, розігріту до 180 градусів на 40 хвилин.

Читайте також:

Реклама

Курячі мафіни

Курячі мафіни
Курячі мафіни / Фото: instagram.com/keks_co/

Інгредієнти:

  • по 250 г борошна, відвареного курячого філе;
  • 200 г кефіру;
  • 2 ст. л. олії;
  • 1 шт. цибуля;
  • 2 ч. л. розпушувача;
  • 70 г твердого сиру
  • спеції, сіль, зелень – за смаком.

Як приготувати:

  1. Куряче філе нарізати на кубики. Сир натерти на великій тертці.
  2. У миску просіяти борошно та розпушувач, додати сіль та спеції, все перемішати.
  3. В окремій мисці змішати кефір, яйця та олію. Змішати обидві суміші.
  4. Додати куряче філе та сир. Перемішати. Тісто викласти у форми, заповнюючи їх на 2/3.
  5. Можна посипати тертим сиром або кунжутом.
  6. Випікати у попередньо розігрітій до 180 градусів близько 25-30 хвилин.

Читайте також:

Мафіни з сиром, ковбасою та свіжим горошком

Мафіни з сиром, ковбасою та свіжим горошком
Мафіни з сиром, ковбасою та свіжим горошком / Фото: instagram.com/nastasia_slasti/

Інгредієнти для тіста:

  • 3 яйця;
  • 200 мл молока;
  • 100 г вершкового масла;
  • 300 г борошна;
  • 8-10 г розпушувача;
  • 1 ч. л. солі;
  • щіпка цукру;
  • перець, трави – за смаком.

Для начинки:

  • 200 г твердого сиру;
  • 200 г ковбаси;
  • 300 г зеленого горошку (замороженого чи свіжого);
  • 1 зубчик часнику;
  • невеликий пучок зелені.

Як приготувати:

  1. Інгредієнти мають бути кімнатної температури.
  2. Яйця збити в пишну масу, додати молоко, м'яке масло, сіль, цукор, перець, сухі трави, просіяти борошно з розпушувачем.
  3. Сир та ковбасу нарізати кубиками, горошок розморозити, просушити.
  4. Часник натерти на дрібній тертці, подрібнити свіжу зелень. Все додати в тісто, перемішати і розкласти по формах.
  5. Випікати за 180 градусів 25 хвилин.

Читайте також:

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Тест редакції
Зіркова піца
Ми продегустували 3 види DZIDZIO PIZZA
Чесний відгук
Любиш французьку кухню?
Де кращі круасани у Києві
Зіпсували замовлення?
Як визначити якість доставки їжі
Хочу знати
Лайфхак дня
Як зварити каву з кардамоном
Хакнути
Неможливе можливо
VIP-ресторан у небі
Вау!
Блогери рекомендують
Найкращі ресторани світу
Чи легко справляєтеся з чищенням ківі?
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти