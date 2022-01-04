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3 классных рецепта горячих блюда на Рождество 7 января

Ирина Маслова
4 января, 17:30
Это буженина из свинины, которую нужно предварительно замариновать, мясные пальчики с сыром и болгарским перцем. И запеченный картофель, начиненный куриным фаршем или филе

Традиционно на Рождество 7 января должно быть много мяса на праздничном столе. Сегодня это могут быть отличные мясные пироги, буженина, рулеты с начинками из сыра и овощей.

Весь набор ингредиентов в рецептах ниже позволяет экспериментировать, улучшая их по своему вкусу.

Горячие блюда на Рождество 7 января / Фото: Коллаж: Сегодня

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Пальчики от украинского фудблогера recepty_przepisyначиняются твердым сыром и болгарским перцем, а картофель запекается с куриным филе или фаршем из курицы.

Буженина от allasydora должна мариноваться не менее 6 часов, запекается под соусом из сливочного масла, меда и специй.

Запеченный фаршированный картофель

Запеченный фаршированный картофель / Фото: instagram.com/recepty_przepisy/

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Ингредиенты:

  • Картофель – 7 шт. (крупные)
  • Растительное масло – 3 ст. л.
  • Соль, перец

Начинка:

  • Куриное филе или фарш – 350 г
  • Шампиньоны – 300 г
  • Лук – 1 шт.
  • Сушеный чеснок – 1 ч. л.
  • Соль, перец

Дополнительно:

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  • Твердый сыр – 100 г
  • Зелень петрушки

Как приготовить:

  1. В миске соединить растительное масло, соль, перец. Сырой картофель наколоть вилкой, смазать растительным маслом и поставить запекаться при температуре 220 градусов 40-60 минут.
  2. Для начинки мелко нарезанный лук поджарить на растительном масле, добавить предварительно подготовленные и нарезанные грибы, затем нарезанное маленькими кубиками филе. В конце добавить чеснок, соль и перец.
  3. Картошку разрезать пополам, вынуть серединки, но так, чтобы остались бортики. Начинить половинки, посыпать тертым сыром.
  4. Выпекать еще при температуре 200 градусов 15-20 минут. Перед подачей посыпать зеленью петрушки.

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Мясные пальчики с паприкой и сыром

Мясные пальчики с паприкой и сыром / Фото: instagram.com/recepty_przepisy/

Ингредиенты:

  • Свиная вырезка – 700 г
  • Сушеный орегано, сушеная паприка – по 1 ст. л.
  • Сушеный чеснок – 1 ч. л.
  • Соль, перец
  • Болгарский перец – 1 шт.
  • Твердый сыр – 150 г

Дополнительно:

  • Яйца – 2 шт.
  • Соль, перец
  • Шпажки
  • Куриный бульон – 0,5 л
  • Лавровый лист, перец горошком, душистый перец

Как приготовить:

  1. Вырезку нарезать на куски, примерно по 5 см. Каждый кусочек отбить молотком. Специи соединить и посыпать ими мясо, оставить на 15 минут.
  2. Болгарский перец и сыр нарезать на небольшие полоски.
  3. На одну часть мяса выложить кусочек паприки и сыра, свернуть рулетом, скрепить шпажкой.
  4. Яйца взбить вилкой, посолить и поперчить, обмакнуть рулетики и обжарить до румяной корочки, вынуть шпажки.
  5. Пальчики переложить в кастрюлю, добавить лавровый лист, душистый перец и перец горошком, залить куриным бульоном. Тушить с момента закипания на умеренном огне 30 минут.

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Буженина из свинины

Буженина из свинины / Фото: instagram.com/allasydora/

Ингредиенты:

  • Свинина – 1,5 кг
  • Чеснок – 5 зуб.

Для маринада:

  • Лавровый лист – 4 шт.
  • Перец горошком – 5-6 шт.
  • Соль – 2 ч. л.

Для соуса:

  • Сливочное масло – 4 ст. л.
  • Мед – 2 ч. л.
  • Черный перец, соль, розмарин – по вкусу

Как приготовить:

  1. Ингредиенты для маринада соединить и залить кипятков в объеме, чтобы маринад покрывал мясо. Когда маринад остынет, опустить в него свинину. Накрыть крышкой или пищевой пленкой и оставить на ночь в холодильнике.
  2. Мясо достать из маринада, начинить чесноком.
  3. В тарелке смешать сливочное масло, мед и специи. Обмазать мясо и положить в форму для запекания.
  4. Мясо запекать 1,5-2 часа в разогретой до 190 градусов духовке.