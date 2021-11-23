Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Еда

3 рецепта ароматного и сытного жаркого на день рождения

Ирина Маслова
23 ноября, 12:18
Одно из них готовится из целой курицы и настолько густое, что больше похоже на соус. Остальные нужно делать в горшках и сковороде, получаются сытными и красивыми

Обычно на день рождения мы стараемся удивить гостей. У кого-то есть свои любимые деликатесы, которые готовятся раз в год, а кто-то за уютную, простую и недорогую еду.

Это касается и жаркого. Немного хорошего мяса, овощи, специи – и на столе ароматное основное блюдо.

Рецепты жаркого на день рождения / Фото: Коллаж: Сегодня

Реклама

Еще нужна свежая зелень, которую стоит добавить перед подачей на стол.

Если у вас новые горшки, то их нужно подготовить. Сначала вымойте, затем налейте воду и доведите ее до кипения в духовке.

Наполнять горшки нужно на 2/3, чтобы жаркое не выплескивалось во время приготовления.

Реклама

Жаркое со свининой от kulinarnyj_zhurnal готовится с замороженным горошком и зеленой фасолью, в жаркое с индейкой по рецепту kiara.chef нужны шампиньоны, готовится в глубокой сковороде.

Жаркое из целой курицы по рецепту alenka.mark достаточно густое, по консистенции больше похоже на соус.

Густое жаркое из целой курицы

Густое жаркое из целой курицы / Фото: instagram.com/alenka.mark/

Реклама

Ингредиенты:

  • Курица домашняя – 1 шт.
  • Лук – 3 шт.
  • Морковь – 2 шт.
  • Картофель – 5-6 шт.
  • Томаты (томатный сок) – 4 шт. (200 мл)
  • Чеснок – 3 зуб.
  • Соль – 1 ч. л.
  • Перец – 1/3 ч. л.
  • Специи, зелень – по вкусу
  • Растительное масло

Как приготовить:

  1. Разделать курицу на голени, бедра, крылья, грудку и снять кожицу.
  2. В высокой сковороде разогреть растительное масло и обжарить курицу до золотистой корочки. Добавить нарезанный лук и чеснок.
  3. Морковь и картофель нарезать крупно и добавить к курице. Когда овощи слегка обжарились, добавить все специи, готовить несколько минут.
  4. Добавить мелко нарезанные томаты или томатный сок, тушить несколько минут. Долить немного воды, накрыть крышкой и готовить на среднем огне 20-25 минут.

Читайте также:

Жаркое с грибами и индейкой


Жаркое с грибами и индейкой / Фото: instagram.com/kiara.chef/

Ингредиенты:

  • Филе индейки – 200 г
  • Картофель – 1 кг
  • Грибы – 300 г
  • Лук, морковь – по 1 шт. (большая)
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Сливочное масло – 50 г
  • Крахмал – 1 ст. л.
  • Молоко
  • Специи, соль, перец

Как приготовить:

  1. Обжарить крупно нарезанный лук на среднем огне, добавить измельченный чеснок и крупно нарезанную морковь. Затем – шампиньоны и индейку, обжарить.
  2. Добавить картофель, соль, перец, специи и немного воды. Накрыть крышкой и тушить на слабом огне 15-20 минут.
  3. Добавить кусочек сливочного масла, крахмал и залить все молоком так, чтобы оно чуть покрывало жаркое.
  4. Томить под крышкой на слабом огне до готовности, молоко должно загустеть и получить консистенцию соуса.
  5. Выключить огонь, добавить зелень и дать постоять некоторое время.

Читайте также:

Жаркое со свининой

Жаркое со свининой / Фото: instagram.com/kulinarnyj_zhurnal/

Ингредиенты:

  • Свинина – 600 г
  • Морковь – 200 г
  • Картофель – 450 г
  • Лук репчатый – 350 г
  • Зеленый горошек с фасолью замороженные – 100 г
  • Бульон – 450 мл
  • Растительное масло – 3 ст. л.
  • Перец горошком – 15 шт.
  • Паприка сладкая, кориандр, сушеный тимьян, соль – по 1,5 ч. л.
  • Лавровый лист маленький – 3 шт.
  • Чеснок – 3 зуб.

Как приготовить:

  1. Мясо и картофель нарезать кубиками, приблизительно 2х2 сантиметра. Морковь и лук нарезать полукольцами.
  2. Разогреть сковороду, добавить 1 ст. л. растительного масла и на сильном огне обжарить мясо до золотистой корочки примерно 5-6 минут.
  3. Добавить 2 ст. л. растительного масла и обжарить лук на среднем огне в течение 4 минут.
  4. На дно каждого горшочка положить мясо, затем – половину приготовленного лука, лавровый лист.
  5. Добавить картофель и посолить. Добавить 5 горошин черного перца и по одному зубчику чеснока. Сверху добавить морковь, зеленый горошек и слоем вторую половину лука.
  6. Налить по 150 мл бульона.
  7. Горшочки необходимо ставить в холодную духовку и только потом включать огонь.
  8. Запекать 1 час при 180 градусах.