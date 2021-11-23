3 рецепта ароматного и сытного жаркого на день рождения

Обычно на день рождения мы стараемся удивить гостей. У кого-то есть свои любимые деликатесы, которые готовятся раз в год, а кто-то за уютную, простую и недорогую еду.

Это касается и жаркого. Немного хорошего мяса, овощи, специи – и на столе ароматное основное блюдо.

Рецепты жаркого на день рождения / Фото: Коллаж: Сегодня

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Еще нужна свежая зелень, которую стоит добавить перед подачей на стол.

Если у вас новые горшки, то их нужно подготовить. Сначала вымойте, затем налейте воду и доведите ее до кипения в духовке.

Наполнять горшки нужно на 2/3, чтобы жаркое не выплескивалось во время приготовления.

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Жаркое со свининой от kulinarnyj_zhurnal готовится с замороженным горошком и зеленой фасолью, в жаркое с индейкой по рецепту kiara.chef нужны шампиньоны, готовится в глубокой сковороде.

Жаркое из целой курицы по рецепту alenka.mark достаточно густое, по консистенции больше похоже на соус.

Густое жаркое из целой курицы

Густое жаркое из целой курицы / Фото: instagram.com/alenka.mark/

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Ингредиенты:

Курица домашняя – 1 шт.

Лук – 3 шт.

Морковь – 2 шт.

Картофель – 5-6 шт.

Томаты (томатный сок) – 4 шт. (200 мл)

Чеснок – 3 зуб.

Соль – 1 ч. л.

Перец – 1/3 ч. л.

Специи, зелень – по вкусу

Растительное масло

Как приготовить:

Разделать курицу на голени, бедра, крылья, грудку и снять кожицу. В высокой сковороде разогреть растительное масло и обжарить курицу до золотистой корочки. Добавить нарезанный лук и чеснок. Морковь и картофель нарезать крупно и добавить к курице. Когда овощи слегка обжарились, добавить все специи, готовить несколько минут. Добавить мелко нарезанные томаты или томатный сок, тушить несколько минут. Долить немного воды, накрыть крышкой и готовить на среднем огне 20-25 минут.

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Жаркое с грибами и индейкой





Жаркое с грибами и индейкой / Фото: instagram.com/kiara.chef/

Ингредиенты:

Филе индейки – 200 г

Картофель – 1 кг

Грибы – 300 г

Лук, морковь – по 1 шт. (большая)

Чеснок – 2 зубчика

Сливочное масло – 50 г

Крахмал – 1 ст. л.

Молоко

Специи, соль, перец

Как приготовить:

Обжарить крупно нарезанный лук на среднем огне, добавить измельченный чеснок и крупно нарезанную морковь. Затем – шампиньоны и индейку, обжарить. Добавить картофель, соль, перец, специи и немного воды. Накрыть крышкой и тушить на слабом огне 15-20 минут. Добавить кусочек сливочного масла, крахмал и залить все молоком так, чтобы оно чуть покрывало жаркое. Томить под крышкой на слабом огне до готовности, молоко должно загустеть и получить консистенцию соуса. Выключить огонь, добавить зелень и дать постоять некоторое время.

Жаркое со свининой

Жаркое со свининой / Фото: instagram.com/kulinarnyj_zhurnal/

Ингредиенты:

Свинина – 600 г

Морковь – 200 г

Картофель – 450 г

Лук репчатый – 350 г

Зеленый горошек с фасолью замороженные – 100 г

Бульон – 450 мл

Растительное масло – 3 ст. л.

Перец горошком – 15 шт.

Паприка сладкая, кориандр, сушеный тимьян, соль – по 1,5 ч. л.

Лавровый лист маленький – 3 шт.

Чеснок – 3 зуб.

Как приготовить: