3 рецепта ароматного и сытного жаркого на день рождения

Обычно на день рождения мы стараемся удивить гостей. У кого-то есть свои любимые деликатесы, которые готовятся раз в год, а кто-то за уютную, простую и недорогую еду.
Это касается и жаркого. Немного хорошего мяса, овощи, специи – и на столе ароматное основное блюдо.
Рецепты жаркого на день рождения / Фото: Коллаж: Сегодня
Еще нужна свежая зелень, которую стоит добавить перед подачей на стол.
Если у вас новые горшки, то их нужно подготовить. Сначала вымойте, затем налейте воду и доведите ее до кипения в духовке.
Наполнять горшки нужно на 2/3, чтобы жаркое не выплескивалось во время приготовления.
Жаркое со свининой от kulinarnyj_zhurnal готовится с замороженным горошком и зеленой фасолью, в жаркое с индейкой по рецепту kiara.chef нужны шампиньоны, готовится в глубокой сковороде.
Жаркое из целой курицы по рецепту alenka.mark достаточно густое, по консистенции больше похоже на соус.
Густое жаркое из целой курицы
Ингредиенты:
- Курица домашняя – 1 шт.
- Лук – 3 шт.
- Морковь – 2 шт.
- Картофель – 5-6 шт.
- Томаты (томатный сок) – 4 шт. (200 мл)
- Чеснок – 3 зуб.
- Соль – 1 ч. л.
- Перец – 1/3 ч. л.
- Специи, зелень – по вкусу
- Растительное масло
Как приготовить:
- Разделать курицу на голени, бедра, крылья, грудку и снять кожицу.
- В высокой сковороде разогреть растительное масло и обжарить курицу до золотистой корочки. Добавить нарезанный лук и чеснок.
- Морковь и картофель нарезать крупно и добавить к курице. Когда овощи слегка обжарились, добавить все специи, готовить несколько минут.
- Добавить мелко нарезанные томаты или томатный сок, тушить несколько минут. Долить немного воды, накрыть крышкой и готовить на среднем огне 20-25 минут.
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Жаркое с грибами и индейкой
Ингредиенты:
- Филе индейки – 200 г
- Картофель – 1 кг
- Грибы – 300 г
- Лук, морковь – по 1 шт. (большая)
- Чеснок – 2 зубчика
- Сливочное масло – 50 г
- Крахмал – 1 ст. л.
- Молоко
- Специи, соль, перец
Как приготовить:
- Обжарить крупно нарезанный лук на среднем огне, добавить измельченный чеснок и крупно нарезанную морковь. Затем – шампиньоны и индейку, обжарить.
- Добавить картофель, соль, перец, специи и немного воды. Накрыть крышкой и тушить на слабом огне 15-20 минут.
- Добавить кусочек сливочного масла, крахмал и залить все молоком так, чтобы оно чуть покрывало жаркое.
- Томить под крышкой на слабом огне до готовности, молоко должно загустеть и получить консистенцию соуса.
- Выключить огонь, добавить зелень и дать постоять некоторое время.
Жаркое со свининой
Ингредиенты:
- Свинина – 600 г
- Морковь – 200 г
- Картофель – 450 г
- Лук репчатый – 350 г
- Зеленый горошек с фасолью замороженные – 100 г
- Бульон – 450 мл
- Растительное масло – 3 ст. л.
- Перец горошком – 15 шт.
- Паприка сладкая, кориандр, сушеный тимьян, соль – по 1,5 ч. л.
- Лавровый лист маленький – 3 шт.
- Чеснок – 3 зуб.
Как приготовить:
- Мясо и картофель нарезать кубиками, приблизительно 2х2 сантиметра. Морковь и лук нарезать полукольцами.
- Разогреть сковороду, добавить 1 ст. л. растительного масла и на сильном огне обжарить мясо до золотистой корочки примерно 5-6 минут.
- Добавить 2 ст. л. растительного масла и обжарить лук на среднем огне в течение 4 минут.
- На дно каждого горшочка положить мясо, затем – половину приготовленного лука, лавровый лист.
- Добавить картофель и посолить. Добавить 5 горошин черного перца и по одному зубчику чеснока. Сверху добавить морковь, зеленый горошек и слоем вторую половину лука.
- Налить по 150 мл бульона.
- Горшочки необходимо ставить в холодную духовку и только потом включать огонь.
- Запекать 1 час при 180 градусах.