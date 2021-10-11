3 рецепта квашеной капусты со свеклой – это салат и закуска одновременно

Это одна из самых красивых заготовок с капустой. Ее называют рубиновой или пелюсткой, когда капуста нарезается крупно, цвет, понятно, придает свекла. Она должна быть сладкой, чтобы процесс ферментации происходил лучше. Перед тем, как начинать, ознакомьтесь с простыми рекомендациями, как заготовить хрустящую капусту.

Пелюстка

Пелюстка / Фото: instagram.com/zhivojhleb/

Рецепты капусты со свеклой на зиму / Фото: instagram.com/familykuhnya/

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Ингредиенты:

Капуста – 1,5 кг

Свекла – 300 г

Чеснок – 80 г

Стручковый перец – 1 шт.

Вода – 1,5 л

Соль – 75 г

Лавровый лист – 3 шт.

Перец горошком – 15 шт.

Как приготовить:

В кастрюлю с водой добавить соль, перец горошком, лавровый лист, прокипятить 5 минут. Банки простерилизовать. Очищенные и вымытые зубчики чеснока нарезать кружочками. Стручковый острый перец, очищенный от семян, нарезать полосками. Свеклу нарезать пластинами, капусту – большими треугольниками. На дно банки уложить несколько пластин свеклы и кружочков чеснока. На четверть заполнить банку капустой, сверху добавить перец и свеклу. До половины заполнить капустой, хорошо утрамбовать. Затем – перец, чеснок, свеклу и еще раз положить капусту. Последний слой – перец, чеснок и свекла. Залить рассолом комнатной температуры, прикрыть неплотно крышкой. Оставить в теплом месте на 7 дней. В это время периодически чистой ложкой помогать входить газам. На 7-ой день плотно закрыть крышкой, хранить в холодильнике.

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Капуста со свеклой по-грузински

Капуста со свеклой по-грузински / Фото: instagram.com/nabeghlavi.kz/

Ингредиенты:

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Капуста – 3 кг

Свекла – 1,5 кг

Перец острый – 1-4 шт.

Чеснок – 2 головки

Сельдерей – 1 пучок

Соль – 3 ст. л.

Вода – 2 литра

Дополнительно по вкусу:

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Сахар – 1 ст. л.

Лавровый лист – 3-4 шт.

Душистый перец – 5 горошин

Кориандр – 1 ч. л. зерен

Как приготовить:

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Вскипятить воду, растворить соль и добавить дополнительные специи, охладить. Капусту нарезать среднего размера, свеклу – тонкими брусками, чеснок нарезать дольками, перец – кольцами. В кастрюлю выложить слоями свеклу, капусту, острый перец и несколько долек чеснока. Добавить несколько веточек сельдерея и повторить слои, пока не закончатся ингредиенты. Залить охлажденной кипяченой водой с солью, чтобы она полностью покрывала овощи. Сверху положить тарелку с грузом. Поставить в тепло на 2-3 дня, затем хранить в прохладном месте. Во время маринования пробовать капусту на вкус и добавлять соль, если нужно.

Маринованная капуста со свеклой

Маринованная капуста со свеклой / Фото: instagram.com/mandrik_dom/

Ингредиенты:

Капуста – 1,5 кг

Свекла – 1 шт.

Чеснок – 5-6 зубчиков

Для маринада на 1 литр воды:

Сахар, соль – по 3 ст. л.

Уксус – 0,5 стакана

Лавровый лист – 2 шт.

Перец горошком – 10 шт.

Как приготовить:

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Капусту нарезать крупно, свеклу натереть на крупной терке, добавить чеснок целиком. Перемешать и сложить в стерилизованную банку. Для маринада в воду добавить соль, сахар, лавровый лист, перец, довести до кипения и слегка остудить. Достать лавровый лист, добавить уксус, перемешать и залить рассолом овощи. Рассол должен полностью покрыть овощи. Когда остынет, убрать в холодильник на сутки.

Как заготовить запеченный перец на зиму – смотрите в видео.

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