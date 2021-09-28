5 заготовок из тыквы на зиму – от цукатов и пюре до варенья с апельсинами

Тыква – это не только яркий и неповторимый цвет для сырников и супов, это настроение для нас. Стоит позаботиться об отличных заготовках на зиму с этим безусловно полезным овощем. Для цукатов и пюре лучше, когда есть тыква сладких сортов – "Медовая принцесса" или "Конфетка". Для маринованной это не обязательно. В этой подборке есть рецепт варенья, которое готовится в мультиварке.
Тыквенное пюре
Ингредиенты:
- Тыква сладких сортов – 1 шт.
⠀Как приготовить:
- Тыкву помыть, нарезать дольками, очистить от семян.
- Выложить на противень разрезом вверх и запечь при 180 градусах в течение часа. Мякоть должна стать мягкой. Немного остудить.
- Вынуть мякоть и измельчить блендером в пюре.
- Прокипятить в кастрюле с небольшим количеством воды в течение 10-15 минут и разлить по стерилизованным банкам.
- Хранить пюре в холодильнике.
Цукаты из тыквы
Ингредиенты:
- Мякоть тыквы – 1 кг
- Сахар – 700 г
- Апельсин – 1 шт.
Как приготовить:
- Мякоть тыквы нарезать кубиками или соломкой. Сложить в стеклянную или эмалированную посуду и засыпать сахаром. Убрать на ночь в холодильник.
- В кастрюлю, где будет вариться тыква, добавить сок апельсина. Кожуру порезать соломкой и добавить в кастрюлю.
- Довести до кипения на небольшом огне или водяной бане и варить 5 минут. Остудить 2-3 часа.
- Снова проварить тыкву дважды и дважды остудить.
- Процедить через сито и выложить тыкву и кожуру апельсина на пергамент.
- Высушить в духовке в течение 5 часов с приоткрытой дверцей при минимальном нагреве. Лист переворачивать периодически разными сторонами. Остудить.
- Оставить на сутки при комнатной температуре, убрать в стеклянную тару.
Тыквенное варенье с апельсином и лимоном
Ингредиенты:
- Тыква, сахар – по 1 кг
- Вода – 350 мл
- Апельсин, лимон – по 1 шт.
Как приготовить:
- Тыкву очистить, нарезать на маленькие кубики. Апельсин и лимон обдать кипятком и нарезать дольками.
- Воду соединить с сахаром и варить сироп на медленном огне. Добавить тыкву, цитрусовые и варить 30-40 минут на медленном огне. Дать полностью остыть.
- Проварить еще раз в течение 30 минут.
- Горячим разлить по стерилизованным банкам.
Маринованная тыква
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Ингредиенты:
- Мякоть тыквы – 650 г
- Лук репчатый – 1 шт.
- Чеснок – 6 зуб.
- Перец красный острый – 1 шт.
- Петрушка, укроп
Для маринада:
- Вода – 0,5л
- Уксус столовый 6% – 100мл
- Сахар, соль – по 1 ст. л.
- Масло растительное – 75 мл
- Гвоздика – 5 бутонов
- Душистый перец – 4 горошины
- Перец черный – 6 горошин
- Лавровый лист – 3 шт.
Как приготовить:
- Порезать лук полукольцами, чеснок – пластинами. У острого перца удалить семена и мелко его порезать. Порубить зелень.
- Тыкву очистить и мякоть порезать кубиками (1-1,5 см).
- Смешать тыкву с луком, чесноком, перцем, зеленью и наполнить этой смесью банки.
- Для маринада в кипящую воду добавить специи, соль и сахар. Через минуту добавить масло и прокипятить минуту. Выключить огонь и влить уксус.
- Залить тыкву горячим маринадом. Остудить и поставить в холодильник.
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Тыквенное варенье с яблоками в мультиварке
Ингредиенты:
- Тыква – 800 г
- Яблоко – 1 шт.
- Сахар – 500 г
- Молотый имбирь – 0,5 ч. л.
- Лимонная кислота – щепотка
- Вода – 1,5 ст. л.
Как приготовить:
- Яблоки промыть, разрезать пополам, удалить середину и положить в чашу мультиварки.
- У тыквы срезать кожуру, убрать семена и нарезать на кубики.
- Соединить ингредиенты, добавить лимонную кислоту, имбирь и оставить на 40-50 минут.
- Включить программу "Тушение" на 1 час, периодически помешивая.
- Горячее тыквенное варенье разложить по стерилизованным банкам. Хранить в сухом и прохладном месте после полного остывания.
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