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5 заготовок из тыквы на зиму – от цукатов и пюре до варенья с апельсинами

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
28 сентября, 13:15
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Тыквенное пюре может быть пряным, чтобы использовать его в супах, или сладким, чтобы добавлять в выпечке. К цукатам хорошо подойдут цитрусовые. А маринованная тыква – отличная закуска
Заготовки из тыквы на зиму
Заготовки из тыквы на зиму / Фото: Depositphotos

Тыква – это не только яркий и неповторимый цвет для сырников и супов, это настроение для нас. Стоит позаботиться об отличных заготовках на зиму с этим безусловно полезным овощем. Для цукатов и пюре лучше, когда есть тыква сладких сортов – "Медовая принцесса" или "Конфетка". Для маринованной это не обязательно. В этой подборке есть рецепт варенья, которое готовится в мультиварке.

Тыквенное пюре

Тыквенное пюре
Тыквенное пюре / Фото: instagram.com/regina_sheih/

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Ингредиенты:

  • Тыква сладких сортов – 1 шт.

⠀Как приготовить:

  1. Тыкву помыть, нарезать дольками, очистить от семян.
  2. Выложить на противень разрезом вверх и запечь при 180 градусах в течение часа. Мякоть должна стать мягкой. Немного остудить.
  3. Вынуть мякоть и измельчить блендером в пюре.
  4. Прокипятить в кастрюле с небольшим количеством воды в течение 10-15 минут и разлить по стерилизованным банкам.
  5. Хранить пюре в холодильнике.

Цукаты из тыквы

Цукаты из тыквы
Цукаты из тыквы / Фото: instagram.com/tim_mirysya/

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Ингредиенты:

  • Мякоть тыквы – 1 кг
  • Сахар – 700 г
  • Апельсин – 1 шт.

Как приготовить:

  1. Мякоть тыквы нарезать кубиками или соломкой. Сложить в стеклянную или эмалированную посуду и засыпать сахаром. Убрать на ночь в холодильник.
  2. В кастрюлю, где будет вариться тыква, добавить сок апельсина. Кожуру порезать соломкой и добавить в кастрюлю.
  3. Довести до кипения на небольшом огне или водяной бане и варить 5 минут. Остудить 2-3 часа.
  4. Снова проварить тыкву дважды и дважды остудить.
  5. Процедить через сито и выложить тыкву и кожуру апельсина на пергамент.
  6. Высушить в духовке в течение 5 часов с приоткрытой дверцей при минимальном нагреве. Лист переворачивать периодически разными сторонами. Остудить.
  7. Оставить на сутки при комнатной температуре, убрать в стеклянную тару.

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Тыквенное варенье с апельсином и лимоном

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Тыквенное варенье с апельсином и лимоном
Тыквенное варенье с апельсином и лимоном / Фото: instagram.com/dashkat93/

Ингредиенты:

  • Тыква, сахар – по 1 кг
  • Вода – 350 мл
  • Апельсин, лимон – по 1 шт.

Как приготовить:

  1. Тыкву очистить, нарезать на маленькие кубики. Апельсин и лимон обдать кипятком и нарезать дольками.
  2. Воду соединить с сахаром и варить сироп на медленном огне. Добавить тыкву, цитрусовые и варить 30-40 минут на медленном огне. Дать полностью остыть.
  3. Проварить еще раз в течение 30 минут.
  4. Горячим разлить по стерилизованным банкам.

Маринованная тыква

Маринованная тыква
Маринованная тыква / Фото: instagram.com/vprokvk/


Ингредиенты:

  • Мякоть тыквы – 650 г
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Чеснок – 6 зуб.
  • Перец красный острый – 1 шт.
  • Петрушка, укроп

Для маринада:

  • Вода – 0,5л
  • Уксус столовый 6% – 100мл
  • Сахар, соль – по 1 ст. л.
  • Масло растительное – 75 мл
  • Гвоздика – 5 бутонов
  • Душистый перец – 4 горошины
  • Перец черный – 6 горошин
  • Лавровый лист – 3 шт.

Как приготовить:

  1. Порезать лук полукольцами, чеснок – пластинами. У острого перца удалить семена и мелко его порезать. Порубить зелень.
  2. Тыкву очистить и мякоть порезать кубиками (1-1,5 см).
  3. Смешать тыкву с луком, чесноком, перцем, зеленью и наполнить этой смесью банки.
  4. Для маринада в кипящую воду добавить специи, соль и сахар. Через минуту добавить масло и прокипятить минуту. Выключить огонь и влить уксус.
  5. Залить тыкву горячим маринадом. Остудить и поставить в холодильник.

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Тыквенное варенье с яблоками в мультиварке

Тыквенное варенье с яблоками в мультиварке
Тыквенное варенье с яблоками в мультиварке / Фото: instagram.com/dacha_wow/

Ингредиенты:

  • Тыква – 800 г
  • Яблоко – 1 шт.
  • Сахар – 500 г
  • Молотый имбирь – 0,5 ч. л.
  • Лимонная кислота – щепотка
  • Вода – 1,5 ст. л.

Как приготовить:

  1. Яблоки промыть, разрезать пополам, удалить середину и положить в чашу мультиварки.
  2. У тыквы срезать кожуру, убрать семена и нарезать на кубики.
  3. Соединить ингредиенты, добавить лимонную кислоту, имбирь и оставить на 40-50 минут.
  4. Включить программу "Тушение" на 1 час, периодически помешивая.
  5. Горячее тыквенное варенье разложить по стерилизованным банкам. Хранить в сухом и прохладном месте после полного остывания.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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