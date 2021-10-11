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3 рецепти квашеної капусти з буряком – це салат і закуска одночасно

Ірина Маслова
11 жовтня, 14:56
Капусту для будь-якого засолу і маринування потрібно брати щільну та хрустку. У цій добірці – рецепти капусти з буряком по-грузинськи, маринованої і пелюстки

Це одна з найкрасивіших заготівель з капустою. Її називають рубіновою або пелюсткою, коли капуста нарізається крупно, колір, зрозуміло, надає буряк. Буряк має бути солодким, щоби процес ферментації відбувався краще. Перед тим, як починати, ознайомтесь з простими рекомендаціями, як заготовити хрустку капусту.

Пелюстка

Пелюстка / Фото: instagram.com/zhivojhleb/

Рецепти капусти з буряком на зиму / Фото: instagram.com/familykuhnya/

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Інгредієнти:

  • Капуста – 1,5 кг
  • Буряк – 300 г
  • Часник – 80 г
  • Стручковий перець – 1 шт.
  • Вода – 1,5 л
  • Сіль – 75 г
  • Лаврове листя – 3 шт.
  • Перець горошком – 15 шт.

Як приготувати:

  1. У каструлю з водою додати сіль, перець горошком, лаврове листя, прокип'ятити 5 хвилин.
  2. Банки простерилізувати.
  3. Очищені й вимиті зубчики часнику нарізати кружальцями. Стручковий гострий перець, очищений від насіння, нарізати смужками. Буряк нарізати пластинами, капусту – великими трикутниками.
  4. На дно банки укласти кілька пластин буряка і кружальців часнику. На чверть заповнити банку капустою, зверху додати перець і буряк. До половини заповнити капустою, добре утрамбувати.
  5. Потім – перець, часник, буряк і ще раз покласти капусту. Останній шар – перець, часник і буряк.
  6. Залити розсолом кімнатної температури, прикрити нещільно кришкою. Залишити в теплому місці на 7 днів. У цей час періодично чистою ложкою допомагати виходити газам.
  7. На 7-ий день щільно закрити кришкою, зберігати в холодильнику.

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Капуста з буряком по-грузинськи

Капуста з буряком по-грузинськи / Фото: instagram.com/nabeghlavi.kz/

Інгредієнти:

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  • Капуста – 3 кг
  • Буряк – 1,5 кг
  • Перець гострий – 1-4 шт.
  • Часник – 2 головки
  • Селера – 1 пучок
  • Сіль – 3 ст. л.
  • Вода – 2 літри

Додатково до смаку:

  • Цукор – 1 ст. л.
  • Лаврове листя – 3-4 шт.
  • Духмяний перець – 5 горошин
  • Коріандр – 1 ч. л. зерен

Як приготувати:

  1. Закип'ятити воду, розчинити сіль і додати додаткові спеції, охолодити. Капусту нарізати середнього розміру, буряк – тонкими брусками, часник нарізати часточками, перець – кільцями.
  2. У каструлю викласти шарами буряк, капусту, гострий перець і кілька часточок часнику. Додати кілька гілочок селери і повторити шари, доки не закінчаться інгредієнти.
  3. Залити охолодженою кип'яченою водою із сіллю, щоб вона повністю покривала овочі. Зверху покласти тарілку з вантажем.
  4. Поставити в тепло на 2-3 дні, потім зберігати в прохолодному місці. Під час маринування перевіряти капусту на смак і додавати сіль, якщо потрібно.

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Маринована капуста з буряком

Маринована капуста з буряком / Фото: instagram.com/mandrik_dom/

Інгредієнти:

  • Капуста – 1,5 кг
  • Буряк – 1 шт.
  • Часник – 5-6 зубчиків

Для маринаду на 1 літр води:

  • Цукор, сіль – по 3 ст. л.
  • Оцет – 0,5 склянки
  • Лаврове листя – 2 шт.
  • Перець горошком – 10 шт.

Як приготувати:

  1. Капусту нарізати крупно, буряк натерти на крупній тертці, додати часник цілком.
  2. Перемішати і скласти в стерилізовані банки.
  3. Для маринаду в воду додати сіль, цукор, лаврове листя, перець, довести до кипіння і злегка остудити. Дістати лаврове листя, додати оцет, перемішати і залити розсолом овочі. Розсіл має повністю покрити овочі.
  4. Коли охолоне, прибрати в холодильник на добу.

Як заготовити запечений перець на зиму – дивіться у відео.

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