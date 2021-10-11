3 рецепти квашеної капусти з буряком – це салат і закуска одночасно

Це одна з найкрасивіших заготівель з капустою. Її називають рубіновою або пелюсткою, коли капуста нарізається крупно, колір, зрозуміло, надає буряк. Буряк має бути солодким, щоби процес ферментації відбувався краще. Перед тим, як починати, ознайомтесь з простими рекомендаціями, як заготовити хрустку капусту.

Пелюстка

Пелюстка / Фото: instagram.com/zhivojhleb/

Рецепти капусти з буряком на зиму / Фото: instagram.com/familykuhnya/

Реклама

Інгредієнти:

Капуста – 1,5 кг

Буряк – 300 г

Часник – 80 г

Стручковий перець – 1 шт.

Вода – 1,5 л

Сіль – 75 г

Лаврове листя – 3 шт.

Перець горошком – 15 шт.

Як приготувати:

У каструлю з водою додати сіль, перець горошком, лаврове листя, прокип'ятити 5 хвилин. Банки простерилізувати. Очищені й вимиті зубчики часнику нарізати кружальцями. Стручковий гострий перець, очищений від насіння, нарізати смужками. Буряк нарізати пластинами, капусту – великими трикутниками. На дно банки укласти кілька пластин буряка і кружальців часнику. На чверть заповнити банку капустою, зверху додати перець і буряк. До половини заповнити капустою, добре утрамбувати. Потім – перець, часник, буряк і ще раз покласти капусту. Останній шар – перець, часник і буряк. Залити розсолом кімнатної температури, прикрити нещільно кришкою. Залишити в теплому місці на 7 днів. У цей час періодично чистою ложкою допомагати виходити газам. На 7-ий день щільно закрити кришкою, зберігати в холодильнику.

⠀

Реклама

Капуста з буряком по-грузинськи

Капуста з буряком по-грузинськи / Фото: instagram.com/nabeghlavi.kz/

Інгредієнти:

⠀

Реклама

Капуста – 3 кг

Буряк – 1,5 кг

Перець гострий – 1-4 шт.

Часник – 2 головки

Селера – 1 пучок

Сіль – 3 ст. л.

Вода – 2 літри

Додатково до смаку:

⠀

Цукор – 1 ст. л.

Лаврове листя – 3-4 шт.

Духмяний перець – 5 горошин

Коріандр – 1 ч. л. зерен

Як приготувати:

⠀

Закип'ятити воду, розчинити сіль і додати додаткові спеції, охолодити. Капусту нарізати середнього розміру, буряк – тонкими брусками, часник нарізати часточками, перець – кільцями. У каструлю викласти шарами буряк, капусту, гострий перець і кілька часточок часнику. Додати кілька гілочок селери і повторити шари, доки не закінчаться інгредієнти. Залити охолодженою кип'яченою водою із сіллю, щоб вона повністю покривала овочі. Зверху покласти тарілку з вантажем. Поставити в тепло на 2-3 дні, потім зберігати в прохолодному місці. Під час маринування перевіряти капусту на смак і додавати сіль, якщо потрібно.

Маринована капуста з буряком

Маринована капуста з буряком / Фото: instagram.com/mandrik_dom/

Інгредієнти:

Капуста – 1,5 кг

Буряк – 1 шт.

Часник – 5-6 зубчиків

Для маринаду на 1 літр води:

Цукор, сіль – по 3 ст. л.

Оцет – 0,5 склянки

Лаврове листя – 2 шт.

Перець горошком – 10 шт.

Як приготувати:

⠀

Капусту нарізати крупно, буряк натерти на крупній тертці, додати часник цілком. Перемішати і скласти в стерилізовані банки. Для маринаду в воду додати сіль, цукор, лаврове листя, перець, довести до кипіння і злегка остудити. Дістати лаврове листя, додати оцет, перемішати і залити розсолом овочі. Розсіл має повністю покрити овочі. Коли охолоне, прибрати в холодильник на добу.

Як заготовити запечений перець на зиму – дивіться у відео.

Читайте також: