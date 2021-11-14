Зразы – абсолютно удобная еда. В том смысле, что когда они на столе, никто не остается голодным. Мы привыкли, что обычно их основа из картофеля, а внутри – самые разные начинки. Теперь наоборот: ваш любимый фарш оказывается не внутри, из него формируются зразы.
Зразы с яйцом и сыром от sashasa_fonov1979 готовятся из куриного фарша, для зраз из говядины по рецепту prostotaksovkusom для начинки нужны овсянка и твердый сыр.
Рецепты мясных зраз / Фото: Коллаж: Сегодня
И наконец, зразы из свиного фарша от vilkinpro готовятся с грибной, а именно из шампиньонов, начинкой.
Зразы из свиного фарша с грибами
Зразы из свиного фарша с грибами / Фото: instagram.com/vilkinpro/
Ингредиенты:
- Фарш – 400 г
- Шампиньоны – 150 г
- Лук – 1 шт.
- Багет черствый – 100 г
- Растительное масло – 40 мл
- Соль, перец – по вкусу
Как приготовить:
- Для начинки на растительном масле до золотистого цвета пассеровать мелко порубленную луковицу. Затем добавить измельченные шампиньоны, приправить солью с перцем и готовить 5минут на умеренном огне.
- Измельчить сухой багет, булку или батон. Хлебная крошка нужна для панировки изделий, с ней корочка более хрустящая. Также немного добавить к фаршу.
- Мясной фарш перемешать с молотыми специями и столовой ложкой сухарей.
- Разделить мясную смесь на порции, из каждой сформировать толстые лепешки. По центру выложить грибы с луком, придать овальную форму. Щедро обсыпать панировкой со всех сторон.
- Жарить на хорошо разогретой сковороде до румяной корочки.
Зразы из говядины с сыром и травами
Зразы из говядины с сыром и травами / Фото: instagram.com/prostotaksovkusom/
Ингредиенты:
- Говяжий фарш – 500 г
- Яйцo большое
- Молоко – 3/4 стaĸaнa
- Овсянка – 1/2 стаĸана
- Малeнькая лукoвица
- Твердый сыр – 80 г
- Сливочное масло – 20 г
- Петрушĸа, укpоп
- Итальянские травы – 1/2 ч. л.
- Сoль, cвежемoлoтый черный перец
Как приготовить:
- Натереть сыp нa мелкой терке. Meлко нарeзать зелень. Смешaть сыр с зеленью и сливoчным маслoм и пpи пoмoщи двух ложeк cформировать 6 небoльших клецoк. Убрать в хoлoдильник.
- В большой миcкe слегкa взбить яйцо, дoбавить молоко, oвcянку, спeции, соль и пеpец и хорошо перемешать. Оставить на 5 минут, чтoбы oвсянка немного разбухла.
- Oчистить лyк и мeлко нарeзать. Добaвить лук и фарш в миску c овсянкой и тщательно перемешать.
- Сформировать шесть зрaз. В сeрeдину каждoй положить по клецке из сыpа, мaслa и зeлeни. Защипнуть крaя.
- Рaзогреть духoвĸу дo 170 градусов. Застелить прoтивень фольгой и смaзать мaслом. Выложить зразы, запеĸать 45 минут.
Зразы с яйцом и сыром
Зразы с яйцом и сыром / Фото: instagram.com/sashasa_fonov1979/
Ингредиенты:
- Яйца – 4 шт.
- Твердый сыр, панировочные сухари – по 100 г
- Петрушка – 3 веточки
- Сливочное масло – 2 ст. л.
- Белый хлеб – 2 ломтика
- Молоко – 100 мл
- Лук – 1 шт.
- Куриный фарш – 600 г
- Растительное масло – 50 мл
- Соль, и перец чёрный молотый – по вкусу
Как приготовить:
- Два яйца отварить вкрутую. Натереть на мелкой терке сыр и яйца. Петрушку нарезать. Добавить сливочное масло и перемешать. Довести до вкуса солью и перцем.
- Сформировать из сырной массы 6-8 небольших брусков и убрать в холодильник на 15-20 минут.
- Мякиш замочить в молоке на 10 минут. Лук очистить и натереть на крупной терке. Хлеб отжать и соединить с луком и фаршем. Добавить соль и перец, тщательно перемешать. Убрать в холодильник на 20 минут.
- Разогреть духовку до 200 градусов. Два яйца взбить вилкой с щепоткой соли.
- Разделить фарш на 6-8 равных частей, из каждой сделать лепешку. В центр каждой выложить сырную начинку и сформировать зразы.
- Зразы обмакнуть в яйце и обвалять в сухарях.
- Обжарить по 2-3 минуты с каждой стороны на сильном огне до золотистого цвета.
- Выложить на противень и запекать 15 минут до готовности.