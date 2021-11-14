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3 рецепта мясных зраз, после которых никто не останется голодным

Ирина Маслова
14 ноября, 12:01
Их можно приготовить из свиного, куриного или говяжьего фарша. Для некоторых зраз в начинку идет сливочное масло, поэтому ее формировать нужно отдельно, а потом оставить на некоторое время в холодильнике

Зразы – абсолютно удобная еда. В том смысле, что когда они на столе, никто не остается голодным. Мы привыкли, что обычно их основа из картофеля, а внутри – самые разные начинки. Теперь наоборот: ваш любимый фарш оказывается не внутри, из него формируются зразы.

Зразы с яйцом и сыром от sashasa_fonov1979 готовятся из куриного фарша, для зраз из говядины по рецепту prostotaksovkusom для начинки нужны овсянка и твердый сыр.

Рецепты мясных зраз / Фото: Коллаж: Сегодня

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И наконец, зразы из свиного фарша от vilkinpro готовятся с грибной, а именно из шампиньонов, начинкой.

Зразы из свиного фарша с грибами

Зразы из свиного фарша с грибами / Фото: instagram.com/vilkinpro/

Ингредиенты:

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  • Фарш – 400 г
  • Шампиньоны – 150 г
  • Лук – 1 шт.
  • Багет черствый – 100 г
  • Растительное масло – 40 мл
  • Соль, перец – по вкусу

Как приготовить:

  1. Для начинки на растительном масле до золотистого цвета пассеровать мелко порубленную луковицу. Затем добавить измельченные шампиньоны, приправить солью с перцем и готовить 5минут на умеренном огне.
  2. Измельчить сухой багет, булку или батон. Хлебная крошка нужна для панировки изделий, с ней корочка более хрустящая. Также немного добавить к фаршу.
  3. Мясной фарш перемешать с молотыми специями и столовой ложкой сухарей.
  4. Разделить мясную смесь на порции, из каждой сформировать толстые лепешки. По центру выложить грибы с луком, придать овальную форму. Щедро обсыпать панировкой со всех сторон.
  5. Жарить на хорошо разогретой сковороде до румяной корочки.

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Зразы из говядины с сыром и травами

Зразы из говядины с сыром и травами / Фото: instagram.com/prostotaksovkusom/

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Ингредиенты:

  • Говяжий фарш – 500 г
  • Яйцo большое
  • Молоко – 3/4 стaĸaнa
  • Овсянка – 1/2 стаĸана
  • Малeнькая лукoвица
  • Твердый сыр – 80 г
  • Сливочное масло – 20 г
  • Петрушĸа, укpоп
  • Итальянские травы – 1/2 ч. л.
  • Сoль, cвежемoлoтый черный перец

Как приготовить:

  1. Натереть сыp нa мелкой терке. Meлко нарeзать зелень. Смешaть сыр с зеленью и сливoчным маслoм и пpи пoмoщи двух ложeк cформировать 6 небoльших клецoк. Убрать в хoлoдильник.
  2. В большой миcкe слегкa взбить яйцо, дoбавить молоко, oвcянку, спeции, соль и пеpец и хорошо перемешать. Оставить на 5 минут, чтoбы oвсянка немного разбухла.
  3. Oчистить лyк и мeлко нарeзать. Добaвить лук и фарш в миску c овсянкой и тщательно перемешать.
  4. Сформировать шесть зрaз. В сeрeдину каждoй положить по клецке из сыpа, мaслa и зeлeни. Защипнуть крaя.
  5. Рaзогреть духoвĸу дo 170 градусов. Застелить прoтивень фольгой и смaзать мaслом. Выложить зразы, запеĸать 45 минут.

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Зразы с яйцом и сыром

Зразы с яйцом и сыром / Фото: instagram.com/sashasa_fonov1979/

Ингредиенты:

  • Яйца – 4 шт.
  • Твердый сыр, панировочные сухари – по 100 г
  • Петрушка – 3 веточки
  • Сливочное масло – 2 ст. л.
  • Белый хлеб – 2 ломтика
  • Молоко – 100 мл
  • Лук – 1 шт.
  • Куриный фарш – 600 г
  • Растительное масло – 50 мл
  • Соль, и перец чёрный молотый – по вкусу

Как приготовить:

  1. Два яйца отварить вкрутую. Натереть на мелкой терке сыр и яйца. Петрушку нарезать. Добавить сливочное масло и перемешать. Довести до вкуса солью и перцем.
  2. Сформировать из сырной массы 6-8 небольших брусков и убрать в холодильник на 15-20 минут.
  3. Мякиш замочить в молоке на 10 минут. Лук очистить и натереть на крупной терке. Хлеб отжать и соединить с луком и фаршем. Добавить соль и перец, тщательно перемешать. Убрать в холодильник на 20 минут.
  4. Разогреть духовку до 200 градусов. Два яйца взбить вилкой с щепоткой соли.
  5. Разделить фарш на 6-8 равных частей, из каждой сделать лепешку. В центр каждой выложить сырную начинку и сформировать зразы.
  6. Зразы обмакнуть в яйце и обвалять в сухарях.
  7. Обжарить по 2-3 минуты с каждой стороны на сильном огне до золотистого цвета.
  8. Выложить на противень и запекать 15 минут до готовности.