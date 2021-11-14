3 рецепти м'ясних зраз, після яких ніхто не залишиться голодним

Зрази – абсолютно зручна їжа. У тому сенсі, що коли вони на столі, ніхто не лишається голодним. Ми звикли, що зазвичай їхня основа з картоплі, а всередині – різні начинки. Тепер навпаки: ваш улюблений фарш не всередині, з нього формуються зрази.

Зрази з яйцем та сиром від sashasa_fonov1979 готуються з курячого фаршу, для зраз з яловичини за рецептом prostotaksovkusom для начинки потрібні вівсянка та твердий сир.

Рецепти м'ясних зраз / Фото: Колаж: Сьогодні

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І нарешті, зрази зі свинячого фаршу від vilkinpro готуються з грибною, а саме з печериць, начинкою.

Зрази зі свинячого фаршу з грибами

Зрази зі свинячого фаршу з грибами / Фото: instagram.com/vilkinpro/

Інгредієнти:

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Фарш – 400 г

Печериці – 150 г

Цибуля – 1 шт.

Багет черствий – 100 г

Олія – 40 мл

Сіль, перець – за смаком

Як приготувати:

Для начинки на олії до золотавого кольору пасерувати дрібно порубану цибулину. Потім додати подрібнені печериці, приправити сіллю з перцем і готувати 5 хвилин на помірному вогні. Подрібнити сухий багет, булку чи батон. Хлібна крихта потрібна для панірування виробів, з нею скоринка хрумкіша. Також трохи додати до фаршу. М'ясний фарш перемішати з меленими спеціями та столовою ложкою сухарів. Розділити м'ясну суміш на порції, з кожної сформувати товсті коржики. По центру викласти гриби з цибулею, надати овальної форми. Щедро обсипати паніровкою з усіх боків. Смажити на добре розігрітій сковороді до рум'яної скоринки.

Зрази з яловичини із сиром та травами

Зрази з яловичини з сиром та травами / Фото: instagram.com/prostotaksovkusom/

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Інгредієнти:

Яловичий фарш – 500 г

Яйце велике

Молоко – 3/4 ск.

Вівсянка – 1/2 ск.

Маленька цибулина

Твердий сир – 80 г

Вершкове масло – 20 г

Петруша, укроп

Італійські трави – 1/2 ч. л.

Сіль, свіжий чорний перець

Як приготувати:

Натерти сир на дрібній тертці. Дрібно нарізати зелень. Змішати сир із зеленню і вершковим маслом і за допомогою двох ложок сформувати 6 невеликих галушок. Прибрати в холодильник. У великій мисці злегка збити яйце, додати молоко, овсянку, спеції, сіль і перець і добре перемішати. Залишити на 5 хвилин. Очистити цибулю і дрібно нарізати. Додати цибулю і фарш в миску з вівсянкою і ретельно перемішати. Сформувати шість зразів. У середину кожної покласти сирну начинку. Закрити її фаршем. Розігріти духовку до 170 градусів. Застелити деко фольгою і змастити олією. Викласти зрази, запікати 45 хвилин.

Зрази з яйцем та сиром

Зрази з яйцем та сиром / Фото: instagram.com/sashasa_fonov1979/

Інгредієнти:

Яйця – 4 шт.

Твердий сир, панірувальні сухарі – по 100 г

Петрушка – 3 гілочки

Вершкове масло – 2 ст. л.

Білий хліб – 2 скибочки

Молоко – 100 мл

Цибуля – 1 шт.

Курячий фарш – 600 г

Олія – 50 мл

Сіль і перець чорний мелений – за смаком

Як приготувати: