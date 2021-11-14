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3 рецепти м'ясних зраз, після яких ніхто не залишиться голодним

Ірина Маслова
14 листопада, 12:01
Їх можна приготувати зі свинячого, курячого або яловичого фаршу. Для деяких зразів у начинку йде вершкове масло, тому її формувати потрібно окремо, а потім залишити на деякий час у холодильнику

Зрази – абсолютно зручна їжа. У тому сенсі, що коли вони на столі, ніхто не лишається голодним. Ми звикли, що зазвичай їхня основа з картоплі, а всередині – різні начинки. Тепер навпаки: ваш улюблений фарш не всередині, з нього формуються зрази.

Зрази з яйцем та сиром від sashasa_fonov1979 готуються з курячого фаршу, для зраз з яловичини за рецептом prostotaksovkusom для начинки потрібні вівсянка та твердий сир.

Рецепти м'ясних зраз / Фото: Колаж: Сьогодні

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І нарешті, зрази зі свинячого фаршу від vilkinpro готуються з грибною, а саме з печериць, начинкою.

Зрази зі свинячого фаршу з грибами

Зрази зі свинячого фаршу з грибами / Фото: instagram.com/vilkinpro/

Інгредієнти:

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  • Фарш – 400 г
  • Печериці – 150 г
  • Цибуля – 1 шт.
  • Багет черствий – 100 г
  • Олія – 40 мл
  • Сіль, перець – за смаком

Як приготувати:

  1. Для начинки на олії до золотавого кольору пасерувати дрібно порубану цибулину. Потім додати подрібнені печериці, приправити сіллю з перцем і готувати 5 хвилин на помірному вогні.
  2. Подрібнити сухий багет, булку чи батон. Хлібна крихта потрібна для панірування виробів, з нею скоринка хрумкіша. Також трохи додати до фаршу.
  3. М'ясний фарш перемішати з меленими спеціями та столовою ложкою сухарів.
  4. Розділити м'ясну суміш на порції, з кожної сформувати товсті коржики. По центру викласти гриби з цибулею, надати овальної форми. Щедро обсипати паніровкою з усіх боків.
  5. Смажити на добре розігрітій сковороді до рум'яної скоринки.

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Зрази з яловичини із сиром та травами

Зрази з яловичини з сиром та травами / Фото: instagram.com/prostotaksovkusom/

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Інгредієнти:

  • Яловичий фарш – 500 г
  • Яйце велике
  • Молоко – 3/4 ск.
  • Вівсянка – 1/2 ск.
  • Маленька цибулина
  • Твердий сир – 80 г
  • Вершкове масло – 20 г
  • Петруша, укроп
  • Італійські трави – 1/2 ч. л.
  • Сіль, свіжий чорний перець

Як приготувати:

  1. Натерти сир на дрібній тертці. Дрібно нарізати зелень. Змішати сир із зеленню і вершковим маслом і за допомогою двох ложок сформувати 6 невеликих галушок. Прибрати в холодильник.
  2. У великій мисці злегка збити яйце, додати молоко, овсянку, спеції, сіль і перець і добре перемішати. Залишити на 5 хвилин.
  3. Очистити цибулю і дрібно нарізати. Додати цибулю і фарш в миску з вівсянкою і ретельно перемішати.
  4. Сформувати шість зразів. У середину кожної покласти сирну начинку. Закрити її фаршем.
  5. Розігріти духовку до 170 градусів. Застелити деко фольгою і змастити олією. Викласти зрази, запікати 45 хвилин.

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Зрази з яйцем та сиром

Зрази з яйцем та сиром / Фото: instagram.com/sashasa_fonov1979/

Інгредієнти:

  • Яйця – 4 шт.
  • Твердий сир, панірувальні сухарі – по 100 г
  • Петрушка – 3 гілочки
  • Вершкове масло – 2 ст. л.
  • Білий хліб – 2 скибочки
  • Молоко – 100 мл
  • Цибуля – 1 шт.
  • Курячий фарш – 600 г
  • Олія – 50 мл
  • Сіль і перець чорний мелений – за смаком

Як приготувати:

  1. Два яйця відварити круто. Натерти на дрібній тертці сир та яйця. Петрушку нарізати. Додати вершкове масло та перемішати. Довести до смаку сіллю та перцем.
  2. Сформувати із сирної маси 6-8 невеликих брусків та прибрати в холодильник на 15-20 хвилин.
  3. М'якуш замочити в молоці на 10 хвилин. Цибулю очистити і натерти на великій тертці. Хліб віджати і з'єднати з цибулею та фаршем. Додати сіль та перець, ретельно перемішати. Прибрати в холодильник на 20 хвилин.
  4. Розігріти духовку до 200 градусів. Два яйця збити виделкою із щіпкою солі.
  5. Розділити фарш на 6-8 рівних частин, з кожної зробити коржик. У центр кожного викласти сирну начинку та сформувати зрази.
  6. Зрази вмочити в яйці та обваляти у сухарях.
  7. Обсмажити по 2-3 хвилини з кожного боку на сильному вогні до золотавого кольору.
  8. Викласти на деко та запікати 15 хвилин до готовності.